Песков: США в онлайн-режиме передают Киеву разведданные о России, это не новость
США уже в постоянном режиме делятся с Украиной разведданными о России. Это не новация, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Соединённые Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о публикациях в СМИ о том, что Вашингтон якобы готов передавать Киеву данные для ударов по территории России.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа намерена расширить масштабы обмена разведывательной информацией с Киевом. Москва не раз подчёркивала, что подобные действия фактически делают США стороной конфликта, поскольку украинские удары по российской территории координируются при прямом содействии американских военных структур.
