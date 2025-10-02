В Манчестере неизвестный с ножом напал на синагогу

В Манчестере произошёл вооружённый инцидент: мужчина с ножом ворвался в синагогу и ранил несколько человек. Как сообщает Sky News, полиция немедленно оцепила район происшествия.

По данным агентства Reuters, пострадали как минимум четыре человека. Нападавший, по предварительной информации, был застрелен прибывшими полицейскими.

Правоохранительные органы продолжают работу на месте, детали случившегося уточняются.