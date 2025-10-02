Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 10:15

Нападение на синагогу в Манчестере: ранены четверо, преступник застрелен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RobertoBarcellona

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RobertoBarcellona

В Манчестере неизвестный напал с ножом на синагогу. По данным полиции, пострадали четыре человека. Нападавший был застрелен правоохранителями на месте.

Как сообщает «Би-би-си», трагедия произошла в Йом-Кипур — один из важнейших праздников в иудаизме, когда еврейская община традиционно проводит день в молитвах и посте.

Мэр города Энди Бернхэм заявил, что «непосредственная опасность, по всей видимости, миновала», передаёт Sky News. Однако власти просят жителей и гостей Манчестера воздержаться от посещения района Крампсолл, где случилось нападение, пока полиция продолжает расследование.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar