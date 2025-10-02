Нападение на синагогу в Манчестере: ранены четверо, преступник застрелен

В Манчестере неизвестный напал с ножом на синагогу. По данным полиции, пострадали четыре человека. Нападавший был застрелен правоохранителями на месте.

Как сообщает «Би-би-си», трагедия произошла в Йом-Кипур — один из важнейших праздников в иудаизме, когда еврейская община традиционно проводит день в молитвах и посте.

Мэр города Энди Бернхэм заявил, что «непосредственная опасность, по всей видимости, миновала», передаёт Sky News. Однако власти просят жителей и гостей Манчестера воздержаться от посещения района Крампсолл, где случилось нападение, пока полиция продолжает расследование.