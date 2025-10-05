Почему нежное мясо таяло во рту? Готовим тот самый бефстроганов как в СССР Оглавление От графского кушанья до советских столовых Секрет бефстроганова — идеальное мясо Выбираем мясо правильно Как подготовить мясо для бефстроганова как в СССР Пошаговый рецепт того самого бефстроганова по ГОСТу Ингредиенты Шаг 1. Подготавливаем мясо и лук Шаг 2. Готовим соус Шаг 3. Обжариваем мясо и лук Шаг 4. Объединяем соус и мясо в идеальный бефстроганов Важные особенности и секреты ГОСТовского рецепта Идеальный гарнир — картофельное пюре Рецепт советского бефстроганова — это кулинарная ностальгия в чистом виде. Давайте приготовим его так, как делали наши мамы и бабушки, с правильной нарезкой брусочками и насыщенным сметанно-томатным соусом. Чтобы с первого кусочка вернуться в детство. 4 октября, 22:31 Настоящий советский бефстроганов. Рецепт, который вы искали. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VeraP

От графского кушанья до советских столовых

Бефстроганов прочно ассоциируется с советской эпохой, однако его история начинается значительно раньше. Согласно популярной легенде, блюдо было создано в XIX веке для графа Александра Строганова — либо его поварами, либо самим аристократом, который предпочитал удобную в употреблении пищу.

Но свой настоящий, поистине культовый статус бефстроганов приобрёл именно в СССР. Он перестал быть деликатесом и превратился в гастрономический пример, на котором можно изучать принципы советского общественного питания. Блюдо было идеально адаптировано для системы массовых столовых, кафе и ресторанов: его технология приготовления, чётко регламентированная сборниками рецептур, позволяла быстро и экономично накормить большое количество людей от Калининграда до Владивостока.

Секрет бефстроганова — идеальное мясо

Выбираем мясо правильно

По каноническому рецепту используется именно говядина. Другие виды мяса — это уже вариации.

При выборе мяса обращайте внимание на следующие признаки:

Внешний вид. Цвет мяса должен быть равномерным, от ярко-красного до насыщенного вишнёвого, но не коричневым и не бледным. Поверхность — слегка влажная, но не липкая.

Цвет мяса должен быть равномерным, от ярко-красного до насыщенного вишнёвого, но не коричневым и не бледным. Поверхность — слегка влажная, но не липкая. Запах . Свежий, приятный, молочный или нейтральный. Никаких кислых или посторонних оттенков.

. Свежий, приятный, молочный или нейтральный. Никаких кислых или посторонних оттенков. Структура. На срезе должны быть видны тонкие прожилки жира. Этот внутримышечный жир растапливается при жарке, делая мясо невероятно сочным.

На срезе должны быть видны тонкие прожилки жира. Этот внутримышечный жир растапливается при жарке, делая мясо невероятно сочным. Консистенция. При нажатии пальцем свежее мясо должно быть упругим и быстро восстанавливать форму. Если ямка осталась — мясо несвежее или старое.

При нажатии пальцем свежее мясо должно быть упругим и быстро восстанавливать форму. Если ямка осталась — мясо несвежее или старое. Жир и плёнки. Обратите внимание на края отруба. Жир должен быть белым или кремовым, а не жёлтым. Чем меньше толстых плёнок и сухожилий, тем лучше.

Самый идеальный отруб для бефстроганова — вырезка, очень нежная, мягкая и практически лишённая жира и прожилок. Отличным выбором будут тонкий или толстый край: их мясо имеет красивую «мраморность» (тонкие прослойки жира), что делает его сочным и ароматным после быстрой обжарки. Если вы уверены в своём кулинарном мастерстве и точно не передержите мясо, можно выбрать огузок или лопатку.

Лучше всего для для бефстроганова подойдёт вырезка. Фото © Freepik

Как подготовить мясо для бефстроганова как в СССР

Мясо промойте и просушите бумажными салфетками, тщательно очистите от сухожилий и плёнок.

Нарежьте поперёк волокон на пластины толщиной около 1 см и отбейте каждую до толщины 0,5 см.

Нарежьте отбитое мясо на брусочки длиной 3–4 см.

Форма брусочков — не просто прихоть. Классический бефстроганов не тушится долго, а быстро обжаривается на сильном огне. Благодаря такой форме за эти 3–5 минут мясо остаётся сочным и нежным внутри, а снаружи — ароматным и подрумяненным.

Пошаговый рецепт того самого бефстроганова по ГОСТу

Ингредиенты

Говядина — 500 граммов;

Сметана — 180 граммов;

Лук — 2 головки;

Мука — 2 столовые ложки;

Томатная паста — 2 чайные ложки;

Растительное или сливочное масло для жарки;

Соль, перец — по вкусу.

Шаг 1. Подготавливаем мясо и лук

Подготовленное отбитое мясо нарезаем на брусочки, лук — полукольцами (но можно мелко порубить).

Для бефстроганова лучше нарезать мясо брусками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Mikhaylova

Шаг 2. Готовим соус

На сухой сковороде подсушиваем муку до лёгкого кремового оттенка, постоянно помешивая. Не допускаем подгорания! Добавляем томатную пасту и сметану, доводим соус до кипения, убавляем огонь и варим 5–7 минут до загустения.

Соус должен получиться однородным, гладким и иметь приятный розовато-кремовый цвет. Готовый соус солим и перчим по вкусу.

Шаг 3. Обжариваем мясо и лук

На хорошо разогретой сковороде с растительным или сливочным маслом быстро обжариваем лук до мягкости и лёгкой золотистости.

Лук нужно обжарить до золотистого цвета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Josep Suria

Увеличиваем огонь до сильного, добавляем нарезанные брусочки говядины и жарим, интенсивно помешивая, 3–5 минут. Мясо должно «схватиться» и покрыться румяной корочкой, но остаться сочным внутри.

Шаг 4. Объединяем соус и мясо в идеальный бефстроганов

В сковороду с мясом и луком вливаем подготовленный горячий соус, аккуратно перемешиваем и прогреваем на среднем огне не более 2–3 минут, чтобы мясо пропиталось вкусом соуса. Долгое тушение сделает мясо жёстким.

Бефстроганов как в СССР готов!

Важные особенности и секреты ГОСТовского рецепта

Никаких грибов. В классической версии их нет.

Томатная паста, а не кетчуп. Она даёт нужную кислинку и цвет.

Сметана, а не сливки. Сметана обеспечивает характерный кисломолочный вкус.

Обязательная пассеровка муки. Это устраняет сырой вкус муки и придаёт соусу ореховые нотки.

Короткое время тепловой обработки мяса. Это гарантирует его сочность.

Идеальный гарнир — картофельное пюре

Согласно «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий», бефстроганов подают с картофелем — отварным, жареным, фри или в виде крокетов. Но настоящий вкус детства — бефстроганов с картофельным пюре.

Для бефстроганова идеальным гарниром будет пюре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna T

Чтобы приготовить то самое картофельное пюре из советской столовой, нужно следовать простым, но важным правилам.

Начните с выбора правильного, рассыпчатого картофеля. Нарежьте его крупными равными кусками и варите до мягкости, главное — не переварите, иначе пюре станет водянистым. После варки обязательно слейте воду, но сохраните немного картофельного отвара: он волшебным образом превратит размятый картофель в нежную и воздушную массу. Забудьте о блендере — с ним получится натуральный клейстер. Только старая добрая толкушка или ручной миксер с насадкой-венчиком! А для той самой текстуры и сливочного вкуса добавьте кусочек сливочного масла или, для полной аутентичности, душистого маргарина.

Остаётся только выложить сверху готовый бефстроганов, посыпать зеленью — и наслаждаться тем самым вкусом из детства!

Авторы Божена Зажицкая