Главврач Проценко подписал контракт с Минобороны и ушёл в «Ахмат»

Главный врач Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко заключил контракт с Минобороны России и вступил в подразделение «Ахмат». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, Проценко известен как профессионал высокого уровня и человек с сильным характером.

«Он принял то решение, которое принял. Мы уверены, что он достойно прослужит и вернётся к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой», — подчеркнул Гладков.

Роман Проценко родился в 1976 году в Грозном, с 1992 года живёт в Белгороде. Окончил медицинский колледж в 1994-м и БелГУ в 2006 году по специальности «Лечебное дело». Карьеру начал в областной детской больнице, затем возглавил клиническую больницу святителя Иоасафа. В 2025 году он получил мандат депутата облдумы в округе №2, ранее избирался в горсовет Белгорода.

Это не первый случай, когда представители медицины или органов власти отправляются добровольцами в зону СВО. В разные месяцы к подразделениям присоединялись депутаты, главы муниципалитетов, врачи и учителя. Для многих решение служить стало личным примером для жителей регионов и подтверждением поддержки бойцов на фронте.