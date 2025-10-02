Президент Владимир Путин прокомментировал сравнение, прозвучавшее в его адрес, — о том, что Россия якобы напоминает «бумажного тигра».

Путин жёстко ответил на сравнение России с «бумажным тигром». Видео © Life.ru

«Бумажный тигр? Что тогда сама НАТО? Что она из себя представляет? Бог с ним. Нам самое главное быть уверенными в себе, а мы в себе уверены», — заявил глава государства на заседании клуба «Валдай».

Фраза «бумажный тигр» прозвучала на днях от президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Россия не обладает реальной мощью и представляет угрозу только на словах.

Само выражение восходит к Мао Цзэдуну, который в середине XX века называл так Соединённые Штаты, указывая, что их сила лишь кажущаяся. Сегодня термин используется для обозначения мнимой или преувеличенной угрозы.