2 октября, 17:56

Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Чёрным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новой атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе. 28-летняя женщина получила осколочные ранения руки и была доставлена в медучреждение для оказания медицинской помощи.

