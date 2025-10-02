Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Чёрным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новой атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе. 28-летняя женщина получила осколочные ранения руки и была доставлена в медучреждение для оказания медицинской помощи.