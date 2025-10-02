Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Чёрным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новой атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе. 28-летняя женщина получила осколочные ранения руки и была доставлена в медучреждение для оказания медицинской помощи.
