2 октября, 18:03

Путин: На встрече с Трампом мы обсуждали урегулирование, а не историю Украины

Обложка © AP/TASS

Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита на Аляске не рассказывал Дональду Трампу «историю Украины».

На пленарной сессии «Валдая» модератор спросил: «Вы ему про историю Украины что-то рассказывали?» — на что Путин ответил: «Нет». Его реплика вызвала смех в зале, но президент добавил: «Не смешно. Мы просто реально говорили о разных возможностях урегулирования. По-честному говорили. Что из этого получится — не знаю, но мы готовы продолжать эту дискуссию»

Исторический саммит Путина и Трампа прошёл 15 августа 2025 года в Анкоридже, на Аляске. Главной темой переговоров стало обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Стороны договорились о продолжении контактов, но без подписания конкретных соглашений.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

