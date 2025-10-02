«Гимн справедливости»: Филолог раскрыла, почему Путину полюбилась «Бородинская годовщина» Пушкина

Филолог Алиса Маслина объяснила, почему президенту России Владимиру Путину полюбилось стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». На заседании клуба «Валдай» российский лидер привёл именно это пушкинское стихотворение как пример, который находит отклик в сегодняшних реалиях.

«Бородинская годовщина» — это глубокий и страстный отклик на подавление Польского восстания русской армией. Для Пушкина взятие Варшавы стало актом исторического возмездия и восстановления справедливости», — отметила собеседница Life.ru.

По её словам, Пушкин видел в событиях 1831 года продолжение Отечественной войны 1812 года. Мятежная Варшава в его поэтической концепции предстала «новой французской ратью», а её падение — волей Провидения и закономерным итогом.

Маслина отметила, что поэт чувствовал себя гражданином и патриотом, а его патриотизм был не формальной лояльностью, а горячей верой в особый путь России и право страны на единство, скреплённое общей победой.

«Стихотворение — это гимн силе, порождённой единством, и предостережение тем, кто посмеет посягнуть на целостность державы», — подчеркнула филолог.

«Бородинская годовщина» написана Александром Пушкиным в 1831 году. Поводом стало подавление восстания в Польше и взятие Варшавы русскими войсками. Для поэта это было продолжением победы в Отечественной войне 1812 года и символом восстановления исторической справедливости.

Ранее Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» признался, что «Бородинская годовщина» произвела на него серьёзное впечатление. «Это выглядит так, как будто Пушкин написал его вчера. Это стихотворение — ответ на многие вопросы», — поделился откровением российский лидер.