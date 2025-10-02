Путин сравнил Макрона с Наполеоном

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» сравнил французского лидера Эммануэля Макрона с Наполеоном.

«Ему очень хочется перенести напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: "Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе", как Наполеон», — сказал Путин.

Эммануэль Макрон в последние месяцы занимает жёсткую позицию по отношению к России. Он неоднократно заявлял о возможности отправки французских военных на Украину и призывал союзников усилить поддержку Киева. Сравнение с Наполеоном имеет особый исторический подтекст: именно французский император начал Отечественную войну 1812 года, которая завершилась разгромом его армии в России.