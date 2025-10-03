В результате взрывов повреждён энергообъект в Полтавской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi
В результате ночных взрывов в Полтавской области повреждён объект, обеспечивающий энергоснабжение. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.
«Пострадали объекты энергетической инфраструктуры», — написал Когут в своём телеграм-канале.
Из-за возникшей аварии на электросетях администрация Полтавы проинформировала о временном ограничении движения транспорта в городе.
Напомним, сегодня ранним утром взрывы прозвучали в ряде городов Украины, включая Днепропетровск, Полтаву и Одессу, на фоне объявленной воздушной тревоги.
