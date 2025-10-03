В результате взрывов повреждён энергообъект в Полтавской области

В результате ночных взрывов в Полтавской области повреждён объект, обеспечивающий энергоснабжение. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

«Пострадали объекты энергетической инфраструктуры», — написал Когут в своём телеграм-канале.

Из-за возникшей аварии на электросетях администрация Полтавы проинформировала о временном ограничении движения транспорта в городе.