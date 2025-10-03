Валдайский форум
3 октября, 06:42

В результате взрывов повреждён энергообъект в Полтавской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

В результате ночных взрывов в Полтавской области повреждён объект, обеспечивающий энергоснабжение. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

«Пострадали объекты энергетической инфраструктуры», — написал Когут в своём телеграм-канале.

Из-за возникшей аварии на электросетях администрация Полтавы проинформировала о временном ограничении движения транспорта в городе.

На Украине зафиксирована серия взрывов
На Украине зафиксирована серия взрывов

Напомним, сегодня ранним утром взрывы прозвучали в ряде городов Украины, включая Днепропетровск, Полтаву и Одессу, на фоне объявленной воздушной тревоги.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
