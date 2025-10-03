Валдайский форум
3 октября, 06:47

Три сотни дронов и ракет накрыли Украину минувшей ночью

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В ночь на 3 октября Украина подверглась массированной атаке с использованием различных типов вооружения. По информации, опубликованной ресурсом «Военкоры Русской весны» (RusVesna), российские силы применили около 300 дальнобойных ударных дронов, а также выпустили 17 крылатых и 7 баллистических ракет.

Взрывы этой ночью фиксировались в ряде крупных городов и регионов, включая Киев, Одессу, Днепропетровск, Полтаву, а также Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

Инструкторы НАТО погибли при ракетном ударе во время застолья под Харьковом
Напомним, сегодня ранним утром взрывы прозвучали в ряде городов Украины, включая Днепропетровск, Полтаву и Одессу, на фоне объявленной воздушной тревоги.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
