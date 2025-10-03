Три сотни дронов и ракет накрыли Украину минувшей ночью

В ночь на 3 октября Украина подверглась массированной атаке с использованием различных типов вооружения. По информации, опубликованной ресурсом «Военкоры Русской весны» (RusVesna), российские силы применили около 300 дальнобойных ударных дронов, а также выпустили 17 крылатых и 7 баллистических ракет.

Взрывы этой ночью фиксировались в ряде крупных городов и регионов, включая Киев, Одессу, Днепропетровск, Полтаву, а также Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

Напомним, сегодня ранним утром взрывы прозвучали в ряде городов Украины, включая Днепропетровск, Полтаву и Одессу, на фоне объявленной воздушной тревоги.