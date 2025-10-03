Звезда «Ольги» и «Волчка» Яна Троянова* объявлена в международный розыск

Актриса Яна Троянова* объявлена в международный розыск. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александ Бастрыкин во время совещания в Донецке.

По данным СК, расследование уголовного дела в отношении актрисы завершено.

«Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским», — подчеркнули в ведомстве.

Яна Троянова* известна по ролям в фильме «Волчок» и сериале «Ольга». В 2023 году актриса покинула Россию. Позднее её внесли в список иностранных агентов, а затем — в перечень террористов и экстремистов.

Против неё возбудили уголовное дело о разжигании ненависти либо вражды. Теперь актрису объявили в международный розыск.

* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов