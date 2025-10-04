Добро пожаловать в клуб бедных: Почему Лоза, Лолита и Успенская в шоке от своих пенсий Оглавление 10 тысяч: позор для звезды? Ему нужно 70, а дали 12 16 тысяч Дубовицкой и Лозы: спасают только концерты Пенсии не хватает даже на коммуналку Тратит 200 тысяч в месяц Дибров и Дроздов: Считают свою пенсию справедливой Беглые пенсионеры: им всё ещё платят в России Рекордные 80 тысяч. Почему? Пенсия из США, а не из России Недавно Юрий Лоза пожаловался на то, что остался без ежемесячных надбавок и теперь его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Life.ru выяснил, сколько получают другие звёздные пенсионеры — от Любови Успенской до Лолиты Милявской. 3 октября, 22:03 Как живут российские знаменитости на пенсии в размере 10–30 тысяч. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Донат Сорокин, Виталий Смольников

10 тысяч: позор для звезды?

Звезда шансона, 61-летняя Вика Цыганова выразила недовольство размером своей пенсии, отметив, что её ежемесячный доход составляет чуть больше десяти тысяч рублей.

Пенсия Вики Цыгановой — около 10 тысяч. Фото © ТАСС / Илья Московец

По словам исполнительницы, полученной суммы едва хватает на посещение салона красоты и окрашивание волос перед выступлениями, чтобы достойно выглядеть на сцене.

Ему нужно 70, а дали 12

Известный по хиту «Яблоки на снегу» 74-летний певец Михаил Муромов также получает копейки. Из-за того, что у него нет звания заслуженного артиста, его пенсия равна всего 12 700 рублям. Музыкант признаётся, что ему необходимо не менее 70 тысяч рублей ежемесячно для достойного уровня жизни.

Муромов как пенсионер получает около 13 тысяч. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Ранее он пожаловался, что ему снизили размер пенсии из-за учёта доходов от авторских прав.

16 тысяч Дубовицкой и Лозы: спасают только концерты

Некогда знаменитая ведущая шоу «Аншлаг» 81-летняя Регина Дубовицкая ныне довольствуется небольшой пенсией в размере 16 тысяч рублей.

Дубовицкая и Лоза получают пенсию по 16 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Смертин Павел

71-летний певец Юрий Лоза тоже получает 16 тысяч. Ему пришлось столкнуться с сокращением пенсионного пособия. Музыканта лишили столичной надбавки ввиду наличия дополнительного заработка от музыки и авторских прав. Исполнитель хита «Плот» отметил, что полноценное проживание в Москве на такую сумму невозможно. Он благодарен своим поклонникам и концертам, спасающим его финансовое положение.

Пенсии не хватает даже на коммуналку

Лолита жалуется на пенсию в 27 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Пенсионные выплаты известной 61-летней певицы Лолиты Милявской увеличились: в феврале 2025 года она получила пенсию в размере примерно 27 тысяч рублей, тогда как ранее сумма составляла 23 856,55.

Однако певица отметила нехватку средств для комфортного существования, пояснив, что после внесения платы за коммунальные услуги (примерно 24 тысячи) на продукты питания остаётся лишь около трёх тысяч.

Тратит 200 тысяч в месяц

Известная 80-летняя поэтесса Лариса Рубальская призналась, что её месячные расходы составляют порядка 200 тысяч рублей. Сюда включены оплата жилья, помощь близким и вознаграждение помощникам. Но, имея высокий уровень расходов, звёздная пенсионерка самостоятельно зарабатывает необходимые средства. Ведь прожить на пенсию ей было бы сложно.

Рубальская получает 30 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Размер официальной пенсии составляет 30 тысяч рублей. По словам Рубальской, её вполне это устраивает, поскольку активная творческая деятельность позволяет поддерживать достойный уровень жизни.

Дибров и Дроздов: Считают свою пенсию справедливой

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров признался, что удовлетворён назначенной ему пенсией в 40 тысяч рублей: «У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым». При этом шоумен продолжает активно работать, что позволяет ему хорошо жить.

У Диброва и Дроздова пенсии по 40 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Донат Сорокин, Роман Пименов

87-летний телеведущий Николай Дроздов тоже получает пенсию в размере 40 тысяч рублей. У Николая Николаевича имеется непрерывный рабочий стаж начиная с 1967 года. Будучи профессором географического факультета Московского университета, он посвятил научной работе более полувека. Его пенсионные начисления соответствуют московским стандартам и включают в себя дополнительную компенсацию. Кроме того, как почётному гражданину Рязанской области Дроздову ежегодно начисляется дополнительная выплата к основной пенсии, составляющая около 110 тысяч рублей в год.

Беглые пенсионеры: им всё ещё платят в России

Пенсионеркой Алла Пугачёва стала в 2004 году. Тогда ПФР рассчитал ей пенсию в две тысячи рублей. Получив эту сумму, Примадонна была шокирована. Теперь пенсия 76-летней Аллы Пугачёвой оценивается примерно в 60 тысяч рублей. Эта сумма формируется за счёт базовой пенсии и специальных доплат — за титул народной артистки и за её выступление в Чернобыле перед ликвидаторами сразу после аварии. Считается, что Пугачёва успела получить свою дозу облучения. Выплаты для неё сохраняются несмотря на то, что Примадонна в 2022 году покинула Россию и перебралась в Израиль. На новой родине Пугачёва не может претендовать на местную пенсию потому, что её платят лишь тем гражданам, которые не меньше десяти лет трудились на благо Израиля.

Пугачёва и Макаревич* получают около 60 тысяч. Фото © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Пенсия 71-летнего иноагента Андрея Макаревича*, который также уехал из России и живёт в Израиле, составляет 59 тысяч рублей.

Уволенный в январе 2023 года из столичного театра МХТ им. Чехова 68-летний актёр Дмитрий Назаров с тех пор живёт во Франции. В России он получает пенсию в 55 тысяч рублей. Недавно актёр окончательно свернул свой бизнес в России, закрыв последнее ИП. Теперь у Назарова в России не осталось официальных источников дохода.

Рекордные 80 тысяч. Почему?

У актрисы Фрейндлих пенсия в районе 80 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

90-летняя народная артистка Алиса Фрейндлих, проживающая в Санкт-Петербурге, получает три региональных пособия, благодаря чему общий размер её пенсии превышает 80 тысяч рублей. Актриса объясняет высокую величину выплат статусом пережившей блокаду Ленинграда и званием почётного гражданина города.

Пенсия из США, а не из России

Успенская получает пенсию из США. Фото © ТАСС / Виталий Смольников

Несмотря на длительное проживание и работу в России, 71-летняя певица Любовь Успенская так и не стала обладательницей российского гражданства. Певица регулярно получает пенсию из США, превышающую 1500 долларов, что эквивалентно 100 тысячам рублей.

Сама звезда подчёркивает, что высокие государственные награды и признание её не интересуют, главное для неё — любовь поклонников. Тем не менее именно наличие российского паспорта позволило бы ей претендовать на официальное звание заслуженной или народной артистки. Только вот пенсия в России была бы у неё, конечно, не такая уж большая.

* Признан в России иностранным агентом.

Авторы Кира Громова