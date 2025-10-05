Фил — мигрант в Германии, а Левин живёт на просрочке: как звёзды «Интернов» остались без денег и славы на Западе Оглавление Сбежал от американской мечты: почему студент из США выбрал карьеру в России Проклятие одной роли: почему Фил навсегда похоронил карьеру Байрона в России Просрочка, вода из-под крана и мысли о суициде: как в Лондоне живёт Шаракоис 5 октября отмечает день рождения актёр Один Байрон — Фил из «Интернов». Сериал стал одним из популярных у россиян, но после этого пропали сразу две его звезды — Один Байрон и Дмитрий Шаракоис (Борис Левин). Что стало с актёрами и где они теперь? 4 октября, 21:39 Куда пропали Фил и Левин? Жизнь после «Интернов» шокирует: ностальгия, стройка и мысли о суициде. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Интерны», режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Максим Пешков и др. / Kinopoisk © фильм «Интерны», режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Максим Пешков и др. / Kino-teatr © Telegram / Sharakois © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / odin.biron

Сбежал от американской мечты: почему студент из США выбрал карьеру в России

Один Байрон появился на свет 5 октября 1984 года в городе Дулут (США). Его отец владел лесопилкой, а мать работала администратором клиники. Когда мальчику исполнилось 15 лет, семья переехала в Мичиган. С ранних лет мама прививала сыну интерес к искусству. Байрон окончил музыкальную школу, освоив игру на виолончели, трубе, альте и скрипке.

В 2004 году он завершил обучение на факультете музыкального театра Мичиганского университета в Анн-Арборе. За год до выпуска, будучи третьекурсником, он воспользовался программой обмена, которую организовали Институт Юджина О`Нила и Школа-студия МХАТ. Молодой актёр поехал в Москву, а после стажировки получил предложение продолжить учёбу там же. Его сразу зачислили на второй курс. Позже Байрон отмечал, что в Америке упор делали не столько на актёрское мастерство, сколько на бизнес-подход к искусству, поэтому выбор России для него оказался логичным.

В 2009 году он окончил курс Константина Райкина. Актёр вспоминал, что учёба давалась трудно: перевода для него не было, приходилось учиться думать и говорить на русском языке. «Ты понимаешь, что хочешь сказать, и слова сами находятся. Как говорил Станиславский, рот сделает остальное», — делился он.

Проклятие одной роли: почему Фил навсегда похоронил карьеру Байрона в России

На экране Байрон впервые появился в 2009 году в проекте «Иван Грозный», сыграв английского посла. Настоящая популярность пришла с ролью американца Фила Ричардса в ситкоме «Интерны». Его персонаж — наивный и одновременно занудный врач — сразу запомнился зрителям и стал воплощением стереотипного образа американца, о котором шутил Михаил Задорнов.

«Мой персонаж в «Интернах» — мультяшный. Вот в жизни: человек совершил ошибку, потом выполняется работа над ошибками. Получает урок, понимает, меняется. А в сериале у Фила нет прогресса: он не развивается, стоит на месте и совершает те же ошибки. В жизни я, конечно, стараюсь развиваться и двигаться вперёд», — говорил актёр о съёмках.

Однако после «Интернов» его роли в кино были менее заметными. Байрону долго не удавалось выйти из тени Фила Ричардса: зрители продолжали ассоциировать его именно с этим героем.

В 2022 году актёр уехал из России. Возвращаться в США он не захотел, выбрав для жизни Берлин. Там Байрон стал обычным жителем, далёким от прежней славы. «В феврале 2022 года я находился в Грузии. Мы ежедневно читали новости и поняли: вернуться в Москву и жить, как раньше, уже невозможно. Наслаждаться этим городом мы больше не можем», — говорил он.

В словах Байрона чувствуется ностальгия по той счастливой жизни, которая была у него в России. В Германии некогда популярный актёр превратился в обычного мигранта, до которого никому нет дела.

Просрочка, вода из-под крана и мысли о суициде: как в Лондоне живёт Шаракоис

Другой актёр «Интернов», Дмитрий Шаракоис, запомнился публике как Борис Левин. Несмотря на множество ролей до и после сериала, именно этот образ стал для него определяющим. В 2018 году Шаракоис решил оставить карьеру в России и перебрался в Лондон, куда до этого не раз приезжал. Одним из факторов переезда стала его страсть к футболу, в частности к Английской премьер-лиге. С 2014-го по 2018 год он несколько раз летал в Великобританию, чтобы лично посетить матчи.

Актёр Дмитрий Шаракоис жалуется на тяжёлую жизнь в Лондоне. Фото © Telegram / Sharakois

Сам актёр отмечал, что за два года в России ему не предлагали съёмок, и это подтолкнуло его к эмиграции. Получив в Англии статус поселенца (Pre-Settled Status), он рассчитывает со временем оформить гражданство.

— Сейчас я в Лондоне, и меня не волнует работа, которую я выполняю, меня волнует статус (гражданский, внутри страны). Сейчас у меня Pre-Settled Status (статус поселенца), это значит, что потом я смогу получить гражданство, — говорил он.

В первое время в Лондоне Шаракоис работал на стройке, затем официантом, но позже снова вернулся к строительным подрядам. Дополнительно он зарабатывал через свой YouTube-канал, где рассказывал о жизни в Британии, делился советами по экономии и оставлял реквизиты для пожертвований. Он не скрывал, что часто покупает продукты с уценкой, пьёт воду из-под крана и пользуется акционными купонами в фастфуде.

«Я часто вечером беру продукты маркировки reduced, — рассказывал Шаракоис в своем Youtube-канале. — И ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и хлеб, и молочка с такой наклейкой живут ещё дня три стабильно. Используйте этот лайфхак для экономии. Сэндвичи с тунцом можно взять за 5–10 пенсов. За два фунта по специальному коду-купону можно взять пять бутербродов и картошку. Соусы в Великобритании бесплатны. Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая — за два года на здоровье это никак не отразилось».

Основной его заработок долгое время обеспечивала работа маляром: со своим инструментом он выезжал на объекты и красил стены, двери и подъезды социальных домов.

По словам актёра, он старался не впадать в уныние, но полностью справиться с приступами депрессии ему не удаётся.

«Я никогда так часто не думал о самоубийстве. И в этом, к сожалению или к счастью, нет юмора», — признался актёр.

Тем не менее с 2021-го по 2024 год Шаракоис сумел вернуться к актёрству, снявшись в трёх фильмах. Но все его роли были второстепенными. Бывшая популярность осталась в России, а за рубежом он оказался лишь одним из многих актёров, которые после переезда потеряли прежнюю востребованность. Сейчас он вынужден ютиться в скромной однокомнатной квартире и продолжает питаться просроченными продуктами.

