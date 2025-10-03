Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 11:24

В Сингапуре задержан россиянин для экстрадиции в США по делу о кибермошенничестве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ trekandshoot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ trekandshoot

В Сингапуре задержан гражданин России по обвинению в нарушении американских законов. Об этом сообщило российское посольство.

«3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США», — говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство уточнило, что получило официальное подтверждение от полиции о задержании россиянина.

США регулярно добиваются задержания граждан России за рубежом по обвинениям в киберпреступлениях и финансовых махинациях. В Москве такие действия называют «охотой на ведьм» и подчеркивают, что аресты за границей происходят по запросу американских спецслужб.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • сингапур
  • Законы
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar