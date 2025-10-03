В Сингапуре задержан россиянин для экстрадиции в США по делу о кибермошенничестве

В Сингапуре задержан гражданин России по обвинению в нарушении американских законов. Об этом сообщило российское посольство.

«3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США», — говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство уточнило, что получило официальное подтверждение от полиции о задержании россиянина.

США регулярно добиваются задержания граждан России за рубежом по обвинениям в киберпреступлениях и финансовых махинациях. В Москве такие действия называют «охотой на ведьм» и подчеркивают, что аресты за границей происходят по запросу американских спецслужб.