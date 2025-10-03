Валдайский форум
3 октября, 11:33

Схватил за волосы и затолкал в машину: В Воронеже сняли на видео похищение девушки ревнивцем

В Воронеже камеры сняли момент похищения 17-летней, но та отказалась от претензий

Обложка © «Большой воронежский»/ BAZA

В Воронеже 18-летний парень устроил жёсткое похищение своей 17-летней подруги из-за ревности. Сцена попала на камеры наблюдения.

Видео © «Большой воронежский»/ BAZA

На записи видно, как к подъезду на улице Юлиуса Яниса подъехала машина. Молодой человек ударил стоявшего рядом мужчину, затем схватил девушку за волосы и потащил в автомобиль. При этом она громко кричала, а в её кармане сработал светошумовой пистолет.

Позже полиция установила, что это был конфликт на почве ревности. Парень и девушка признались, что поссорились, но претензий друг к другу не имеют. Несмотря на это, правоохранители начали проверку, информирует BAZA.

Подобные «сценарии похищений» из ревности нередко попадают в сводки: нередко они заканчиваются уголовными делами о побоях или незаконном лишении свободы. В данном случае заявление никто не подал, однако полиция продолжает разбираться в обстоятельствах.

Марина Фещенко
