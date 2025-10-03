«Ребёнок — не прицеп»: Проект «РСП» о семьях после развода получил премию в России

Документальный проект «РСП. Родители с Позицией» получил премию «Лучший социальный проект России» в номинации «Социальный маркетинг». Награждение прошло 29 сентября на конференции «Лучшие социальные проекты России».

Проект представляет собой серию документальных фильмов о мужчинах, которые приняли решение воспитывать детей своих партнёрш от предыдущих отношений. Авторы показывают истории реальных людей, не побоявшихся взять на себя ответственность и преодолеть социальные стереотипы.

«Цель нашего проекта – показать, что никакие стереотипы не могут помешать настоящей любви и созданию семьи. Мы хотим доказать: даже после развода возможно построить крепкие отношения», – отметила шоураннер проекта Александра Кондрашова.

Проект реализуется агентством Digital 42 при поддержке Института развития интернета. Первый сезон вышел в 2024 году, во втором, стартовавшем 28 августа 2025-го, герои делятся историями опеки над младшими братьями и сёстрами. Сейчас готовится третий сезон — о людях, которые столкнулись с трудностями на пути к родительству.

В рамках проекта прошла и акция «Ребёнок — не прицеп»: по Москве проехал автомобиль с настоящим прицепом и надписью, которая вызвала обсуждение в соцсетях.