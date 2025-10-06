К середине октября изменится динамика роста цен на бензин. Сколько будет стоить топливо Оглавление Какие события повлияют на динамику стоимости бензина в октябре Как изменятся цены на бензин к середине октября В начале октября обстановка на топливном рынке остаётся непростой. Цены на бензин растут и на бирже, и на заправках. Что изменится к середине октября и сколько будет стоить топливо на АЗС? 5 октября, 21:35 Экономисты сделали прогноз цен на бензин в середине октября. Обложка © Life.ru

Какие события повлияют на динамику стоимости бензина в октябре

К 3 октября по сравнению с 29 сентября биржевые цены на бензин «Премиум-95» увеличились на 0,66% — до 79 460 рублей за тонну, на «Регуляр-92» — на 0,06%, до 74 122. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. При этом, по данным Росстата, за период с 1-го по 29 сентября средняя розничная цена бензина в стране выросла на 2,48%. Почему выросли цены на топливо? И когда ждать снижения стоимости бензина на АЗС?

Ситуация на топливном рынке в России сегодня остаётся непростой. Внимание к ней приковано как со стороны потребителей, так и со стороны государства. Бензин продолжает дорожать, однако к середине октября серьёзного скачка цен ожидать не стоит. Это связано с тем, что правительство предпринимает целый комплекс оперативных мер для стабилизации ситуации. Среди ключевых шагов — продление запрета на экспорт бензина, что позволяет сохранить значительные объёмы топлива внутри страны. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

— Немаловажно, что к проблеме привлечено внимание руководства на самом высоком уровне и профильные ведомства ведут постоянный мониторинг ситуации. Такой контроль даёт возможность держать рынок в стабильном состоянии и оперативно реагировать на возможные изменения, — отметил Артур Леер.

Влияние на цены, по его словам, оказывает прежде всего внутреннее потребление, которое остаётся высоким во многих секторах экономики. При этом задача государства — грамотно распределять нефтепродукты внутри страны, обеспечивая баланс спроса и предложения. Сохранение ресурсов на внутреннем рынке напрямую связано с ограничением экспорта, и именно этот фактор помогает избежать дефицита.

Как изменятся цены на бензин к середине октября

К середине октября, по прогнозам Артура Леера, значительных изменений в стоимости бензина не ожидается. Сочетание продления запрета на экспорт и жёсткого контроля со стороны профильных органов позволяет удерживать ситуацию под контролем и обеспечивать стабильность на внутреннем рынке. Прогноз остаётся сдержанным: роста цен не предвидится, а снижение возможно лишь в дальнейшем, при сохранении текущих мер и последовательной работе по сбалансированному распределению ресурсов внутри страны.

— Ждать снижения цен на бензин не стоит. По итогам текущего года они могут подрасти на 8–10%. Важно понимать, что около 75% в цене — это акциз. Стоит пересмотреть формулу налогообложения. Но для этого нужно разогнать экономику хотя бы до 4–8% роста, — считает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева