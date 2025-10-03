Умерла народная артистка России, старейшая актриса МХТ Нина Гуляева

На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Гуляева — старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова. О её смерти сообщили 3 октября в телеграм-канале театра.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра», — говорится в сообщении.

Нина Гуляева родилась в 1931 году. Окончила Школу-студию МХАТ, после чего более 70 лет была верна художественному театру. Среди её ярких работ — роли в спектаклях «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Мещане».

На экране актриса запомнилась по фильмам «Добровольцы», «Улица Ньютона, дом 1», «Никто не хотел умирать». В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

«Творчество, любовь, жизнь – всё было заключено для неё в стенах Художественного театра. Здесь она встретила главного человека своей жизни – Вячеслава Невинного, здесь же продолжил актёрскую династию их сын, Вячеслав Невинный-младший», — говорится в некрологе на сайте МХТ имени А. П. Чехова.

Прощание с актрисой пройдёт в стенах её родного театра. О дате и времени будет сообщено дополнительно.