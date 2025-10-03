Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

«Газпром» готов продать часть своей доли в сербской NIS для снятия американских санкций. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что речь идет о 11,3% акций и возможности закупки американской нефти, пишет oilcapital.ru. Однако контрольный пакет в 56% остается у российских акционеров.

Ставропольский край

Власти Ставропольского края прокомментировали опасения жителей по поводу дефицита топлива на АЗС. В министерстве энергетики сообщили, что запасы бензина на нефтебазах достаточны для всех потребностей, пишет newstracker.ru. Цены формируют сами АЗС.

Республика Удмуртия

Жительница Ижевска получила компенсацию свыше 200 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за выбоины на Окружной дороге, пишет udm-info.ru. Суд взыскал с АО «Удмуртавтодорстрой» материальный ущерб.

Ростовская область

В соцсетях появился опасный бьюти-тренд — девушки стали брить верхний слой кожи губ, пишет rostovgazeta.ru. Косметологи рекомендуют безопасные альтернативы — мягкие пилинги, увлажняющие бальзамы и скрабы.

Республика Татарстан

В Татарстане в 2026 году может вырасти тариф на заправку самолетов в казанском аэропорту — с 1229,51 до 1381,94 рубля за тонну без НДС. Как сообщает inkazan.ru, инициатором повышения выступил республиканский комитет по тарифам. Монопольным поставщиком услуги остается компания «Авиэйшн Лоджистик Сервисес», принадлежащая гражданину Турции Рамазану Акпынару. Эксперты не исключают, что рост цен может отразиться на стоимости авиабилетов.

Волгоградская область

В Волгограде суд вынес приговор пятерым подросткам, устроившим драку в автобусе №103. Молодые люди избили двух пассажиров, один из которых получил тяжкий вред здоровью, а также похитили телефон. Как пишет novostivolgograda.ru, двое осуждены к срокам в колонии общего режима, трое — в воспитательной. Приговор может быть обжалован.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде бывший мэр Олег Сорокин, осуждённый на 10 лет за похищение человека и взятку, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Как информирует newsnn.ru, суд рассмотрит заявление в октябре. Сорокин отбывает срок в омской колонии, ранее суд отказал ему в замене наказания на исправительные работы. Потерпевший по делу выступил против УДО, указав, что экс-чиновник не признал вину и не извинился.

Свердловская область

В Екатеринбурге с 5 декабря вводятся ограничения на продажу алкоголя в центре города. Как сообщает tagilcity.ru, запрет охватит улицы Вайнера, Валека, 8 Марта и проспект Ленина, действуя до 23 февраля с 10:00 до 23:00. В период новогодних праздников зона расширится, включая улицы Малышева и Пушкина, а время начнётся с 8 утра. Меры направлены на поддержание порядка в общественных местах.

Оренбургская область

3 октября оренбургские ПВО отразили атаку четырех украинских дронов, пишет 56orb.ru. О последствиях на земле не сообщалось. Вместе с Оренбургской областью атаке подверглись также Курская, Белгородская и Брянская области, где были обезврежены вражеские беспилотники. Всего за указанный период силами противовоздушной обороны было уничтожено 12 БПЛА.

Тюменская область

В тюменской стоматологии, работавшей подпольно, от анафилактического шока скончался тесть губернатора. Как пишет nashgorod.ru, пока что суд привлек учреждение только к административной ответственности: штрафу в размере 50 тысяч рублей. Известно, что клиника вела предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Омская область

В Омске сгорел цех по производству ритуальной продукции, пишет gorod55.ru. На территории производства было много деревянной продукции и заготовок, из-за чего огонь смог быстро распространиться. В тушении пожара принимали участие 47 спасателей и 15 единиц техники. Жертв и пострадавших нет, а имущественный ущерб будет уточняться. Причину пожара неизвестна.

Карелия

В Петрозаводске вынесли приговор супругам-педофилам, пишет karelinform.ru. 33-летнего отчима потерпевшей девочки признали виновным в двух эпизодах изнасилования. Его гражданская жена предстала перед судом за развратные действия в отношении дочери. Женщина заявила, что действовала под давлением мужа. В результате мужчина получил 24 года колонии строгого режима, женщина — 14 лет колонии общего режима.

Приморский край

Во Владивостоке занятия в Энергетическом колледже отменены из-за обрушения здания. Как пишет vostokmedia.com, инцидент произошел утром, обрушились потолочные перекрытия и фасад. На месте работают прокуроры и профильные ведомства. Губернатор Олег Кожемяко взял ситуацию на личный контроль. Специалисты выясняют причины ЧП.

Башкирия

63-летний житель Шаранского района Башкирии проработал в местной администрации 9 лет без единого отпуска. Мужчина был оформлен по гражданско-правовому договору (ГПХ), что лишало его трудовых гарантий. Как сообщает mkset.ru, прокуратура провела проверку и через суд взыскала с работодателя свыше 330 тысяч рублей в качестве компенсации за неиспользованный отпуск. Администрацию сельского поселения также оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от оформления трудового договора.

Краснодарский край

Сильное обмеление реки Кубань в Краснодаре продолжается. Как передает Kuban Press, на берегу видны канализационные трубы, от которых исходит едкий запах. По словам местных рыбаков, сбросы здесь идут постоянно. Основные причины — износ очистных сооружений, несанкционированные врезки и ливневые стоки с городских улиц. Река, являющаяся источником водоснабжения, продолжает загрязняться, а проблему годами не решают.

Хабаровский край

В селе Булава (Хабаровский край) двое подростков жестоко избили своего ровесника, пишет transsibinfo.com. Пострадавший, мальчик из приемной семьи, подвергся ударам по голове и животу, а также обстрелу из травматического оружия. По данным СМИ, ребенок систематически становится жертвой буллинга. Ранее один из обидчиков уже привлекался к ответственности. Родители подали заявление в полицию, по факту случившегося проводится процессуальная проверка по статье о хулиганстве.

Новосибирск

В Новосибирске купюру в тысячу рублей продают за полмиллиона, пишет atas.info. Горожане выставляют на сайтах объявлений раритетные банкноты с баснословными ценниками — от советских монет до столетних долларов.

Челябинская область

Учитель истории и обществознания из челябинской школы №147 Глеб Фомин вошел в число 20 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025», пишет kursdela.biz. С этим достижением его поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

ХМАО

Югорчане продолжают упражняться в самых необычных именах для своих новорожденных детей. Одного из недавно родившихся мальчиков назвали «избранным», пишет muksun.fm. В сентябре жители региона называли своих детей «цветами», «драгоценными камнями», «царственными особами» и другими метафоричными именами.

Хакасия

В этом году зимой в Хакасии погода будет не совсем типичная для региона, пишет newkhakassia.online. Зима в этом году в России будет гораздо холоднее, чем в предыдущие годы, о чем предупредили в Гидрометцентре. По данным синоптиков, уже в декабре 2025 года температура воздуха окажется ниже по сравнению с показателями прошлого декабря.

Приморский край

Владивосток принял любителей бега из 13 стран, пишет zr.media. Более пяти тысяч человек из России, Китая, Молдавии, Японии, Белоруссии, Южной Кореи, Индии, Турции, Казахстана, США, Швейцарии, Германии и Великобритании приняли участие в в IX Galaxy Vladivostok Marathon (0+). Участники преодолевали дистанции в 3, 7, 10, 21.1, 28 и 42.2 километров.

Красноярский край

В Красноярском крае несколько дней продолжаются поиски семьи, которая с маленьким ребенком отправилась в поход, пишет prmira.ru. 28 сентября супруги с 5-летней дочерью пошли по туристической тропе к горе Буратинке — и вскоре перестали выходить на связь. Сейчас их ищут более 200 человек.

Белгородская область

Белгородец победил в конкурсе «Учитель года России — 2025», пишет bel.ru. Победу одержал преподаватель китайского и английского языков. Ему вручили «Большого хрустального пеликана». Уже два года подряд победитель конкурса получает приз в размере одного миллиона рублей. Призёры же забирают по 500 тысяч.

Пермский край