Вместо ремонта — убийство: «Ангарский маньяк» Попков рассказал, зачем всюду таскал с собой топорик

Ангарский маньяк Попков всегда возил с собой топорик для ремонта квартиры
Осуждённый на пожизненное заключение «Ангарский маньяк» из Иркутской области Михаил Попков рассказал на допросе, что топор, использованный им при одном из убийств, он возил с собой якобы для ремонта квартиры. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Когда отдыхал после смены, ездил в купленную квартиру делать ремонт, для этого брал с собой рюкзак, в котором были разные мелочи, в том числе небольшой топорик..., ацетон в пластиковой бутылке», — говорится в документе.
По материалам дела, в 2011 году Попков встретил в парке «Современник» 36-летнюю уборщицу из ангарской школы. Он жестоко избил женщину, затем нанёс ей несколько ударов топором по голове, после чего облил тело ацетоном и поджёг.
В конце августа этого года суд приговорил Попкова к девяти с половиной годам колонии за это убийство. С учётом всех предыдущих преступлений окончательное наказание составило пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.
Ранее сообщалось, что Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк, сменили защитника — теперь его интересы представляет женщина. Кроме того, в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области подтвердили, что общее число жертв Попкова достигло 89 после его признаний в ещё двух убийствах. В Ангарске ему предъявлено обвинение по делу о двойном убийстве 2008 года, которое возобновили благодаря работе криминалистов по раскрытию преступлений прошлых лет.
