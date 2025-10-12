Вояки на один день: Топ-5 украинских звёзд, которые вступили в ВСУ, а потом нашлись за границей Оглавление Чемпион по позёрству — Александр Усик Держит оборону под Лас-Вегасом — Макс Барских Любимчик Залужного — Тарас Тополя Испугался войны и убежал — Александр Печерица Фейкомёт с «передовой»: Игорь Ласточкин Их служба в рядах ВСУ завершилась так же быстро, как пафосно началась. Life.ru собрал украинских звёзд, для которых патриотизм оказался лишь эффектным фотосетом на один день. Исследуем фронтовой путь Усика, Барских и других «героев» Украины. 11 октября, 21:39 Усик сбежал, Барских спел в Вегасе: куда пропадают украинские знаменитости с фронта. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Юрий Самолыго, AP / Frank Augstein, © VK / Тарас Тополя / Taras Topolya, © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol, Dmytro Larin

Есть на Украине особая каста «военных». Их не найти чумазыми в окопах с автоматом наперевес, они не обороняют опорники и не спасаются от дронов. Место их службы — ленты соцсетей. Под прицелами фотокамер многие знаменитости Незалежной с пафосом объявляли о своём вступлении в ВСУ. Их посты собирали десятки тысяч лайков, слова поддержки и слёзы умиления. Казалось, вот он — настоящий патриотизм: когда человек, имея возможность уехать, встаёт в один ряд с побратимами. Есть лишь одно но...

«Служба» этого звёздного отряда лишь ярко началась с хештега #ЗСУ, но традиционно закончилась загадочным исчезновением после первых же дней. Пыль тренировочных полигонов ещё не успела осесть на берцах этих медийных берсерков, как они тихо ушли в запас. В отличие от обычных украинцев, для которых встреча с ТЦК на улице — билет в один конец, эти «патриоты» легко повесили форму на гвоздь и умотали за границу, откуда любить родину и посылать сограждан на смерть гораздо безопаснее. Актёры, спортсмены, певцы Украины — никто из них не постыдился хайпануть на конфликте, а потом дать дёру.

Чемпион по позёрству — Александр Усик

Одним из первых в феврале 2022 года оружие в руки взял обладатель боксёрских поясов WBA, IBF и WBO Александр Усик. Известие о вступлении титулованной звезды в ряды теробороны Киева прогремело на весь мир. В качестве неоспоримого доказательства свету предстала фотография спортсмена с автоматом, украсившая первые полосы западных газет и журналов.

Усик в теробороне.

Однако патриотический порыв Усика оказался недолгим, и вскоре чемпион благополучно покинул страну. В видеообращении под слезливые звуки пианино спортсмен заявил, якобы подготовка к матчу-реваншу с Энтони Джошуа — это более весомый вклад в помощь Украине, чем «беготня с автоматом по Киеву».

Боксёр мог поступить умнее и не афишировать выход из рядов теробороны в стиле «я помогу больше, если буду заниматься любимым делом и зарабатывать деньги за границей». Но пропущенные удары в голову за годы карьеры не прошли бесследно, Кличко не даст соврать. Реакция украинцев на такое откровение оказалась вполне предсказуемой. Под роликом набралось огромное количество комментариев с эмодзи клоуна, а самого Усика быстро окрестили трусом и подлецом.

Усик объясняет уход из теробороны.

Держит оборону под Лас-Вегасом — Макс Барских

Не остался в стороне от модного тренда «звезда в камуфляже» и певец Макс Барских, который анонсировал вступление в ВСУ в апреле 2022 года. О готовности сменить микрофон на автомат артист заявил в проникновенном видеообращении. По словам «патриота», всего пары недель обучения ему хватит, чтобы из поп-исполнителя превратиться в полноправного бойца, готового к отправке на передовую.

«С завтрашнего дня начинаются учения. Кто мог такое предположить? Месяц назад всё, что я держал в руках, — это микрофон, но сейчас всё меняется», — произнёс Барских.

Барских сообщает о вступлении в ряды ВСУ.

Разумеется, никто в ВСУ этого гламурного мальчика в глаза так и не увидел. Не рэперское это дело — под свистящими пулями бегать. А вот концерт в Лас-Вегасе — другой разговор. Уже в мае того же года артист развлекал посетителей шоу Billboard MusicCon. Как и Усик, музыкант предпочёл «нести пользу» родине за рубежом, а потому в США он презентовал свой проект Don’t F*ck with Ukraine! Неизвестно, как эта какофония должна была помочь вэсэушникам в окопах, но Барских свой гражданский долг на этом счёл выполненным.

Любимчик Залужного — Тарас Тополя

Фронтмен украинской группы «Антитела» Тарас Тополя примкнул к ВСУ весной 2022 года. Артист каким-то образом заделался в парамедики (а на деле — в медийщики) и активно хайповал в Сети, публикуя себяшки в военной форме. Его старания не прошли даром, и музыканта всё чаще стали приглашать на встречи с киевской верхушкой. Он виделся и с Владимиром Зеленским, и с Андреем Ермаком, и с Валерием Залужным, рассказывая им о тяготах армейской жизни. В том же 2022-м Тополя буквально не вылезал из студий новостных агентств, поливая русских грязью. При этом он жаловался, что многие украинцы ждут прихода российских военных.

Тарас Тополя с фанатами.

Далее последовала история, достойная «Оскара». Тополя заявил, что тогда ещё главком ВСУ Залужный лично распорядился вернуть его и других музыкантов «Антител» с фронта (а они там были?), дабы они начали, как бы сказал Пушкин, глаголом жечь сердца людей. Артист и его группа стали кататься с турами по Европе и Северной Америке. При этом музыканты не стеснялись хайповать на военной теме и пихали форму ВСУ в каждую свою афишу. Вдобавок коллектив присоединился к информационной повестке Киева и занялся сознательным распространением слухов о скорой победе Украины. Так, в 2023 году «Антитела» заявили о скором «возвращении» Крыма и анонсировали там концерт. Впрочем, в российской Ялте артисты не появились. Что забавно, деньги за билеты фанатам так и не вернули.

Анонс концерта «Антитела» в Крыму.

Испугался войны и убежал — Александр Печерица

Убивать русских в начале СВО захотел и родившийся в Ленинграде актёр Александр Печерица. Его присоединение к Вооружённым силам Украины традиционно сопровождалось десятками снимков в военной форме. Однако как только 128-й батальон, в котором служила звезда «Возвращения Мухтара», стали утюжить на Харьковском направлении, Печерица предпочёл поджать хвост.

Печерица в ВСУ.

Позже в беседе с телеканалом ТСН он уклончиво заявил, якобы был вынужден покинуть ряды ВСУ по «семейным обстоятельствам». При этом актёр признался, что серьёзно испугался риска окружения. Сейчас Печерица продолжает развлекать соотечественников на сцене, периодически выбираясь за границу, где давно проживает его семья.

Фейкомёт с «передовой»: Игорь Ласточкин

Украинский комик Игорь Ласточкин, который в своё время очень полюбился российской публике как капитан команды КВН «Сборная Днепропетровска», поступил хитрее всех. Он решил пополнить ряды боевиков не в 2022-м, не в 2023-м и даже не в 2024-м, а сразу в 2025 году. И именно тогда, когда на горизонте замаячила перспектива мирного урегулирования, которого так хотел добиться сразу после инаугурации Дональд Трамп. Дабы запрыгнуть в уходящий вагон и реабилитироваться перед соотечественниками за участие в шоу «Однажды в России», Ласточкин бегом рванул в военкомат.

«Трудные времена рождают сильных людей» — гласит подпись к снимку с военным билетом в соцсетях комика.

Публикации Ласточкина.

Впрочем, у подписчиков этот порыв вызвал не умиление, а закономерные вопросы. Главный из них: где же герой провёл последние три года и почему его решимость проснулась аккурат на фоне разговоров о мирных переговорах? Однако вместо внятных ответов Ласточкин предпочёл отбивать критические комментарии матерщиной.

Комментарии под постом.

В отличие от Усика и Барских, которым их армия фанатов ещё может простить бегство из ВСУ благодаря спортивным заслугам или медийности, Ласточкину рисковать было нельзя. Именно поэтому с февраля 2025 года он перестал активно вести соцсети, изображая «участие» в конфликте. Почему изображая? Во-первых, до Ласточкина в зоне СВО побывали и другие звёзды, но им военная форма вести странички не мешала. Кроме того, затишье в Интернете — показуха, так как на свежие комментарии под постами он отвечает день в день.

Во-вторых, последний ролик на странице артиста в запрещённой соцсети — откровенный фейк. На записи кавээнщик показывает, как готовит FPV-дрон к запуску для уничтожения позиции российских военных. Весь процесс он сопровождает насмешками над критиками. Однако когда БПЛА взлетает и на экране появляется запись с его камеры, становится ясно, что это совершенно другой беспилотник.





Комментаторы вновь начали высмеивать чудилу, который трётся где-то вдали от фронта, но изображает из себя воина света. Справедливости ради официально служба Ласточкина всё ещё продолжается. Правда, где находится боец на самом деле, никому не известно.

Авторы Илья Пушкарев