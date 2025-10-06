7 зданий в России, которые держатся на магии алюминия
Оглавление
7 объектов, где алюминий — не просто облицовка, а ключ к образу, в подборке Life.ru.
День архитектора — отличный повод взглянуть на «алюминиевую магию» наших городов. Лёгкий и прочный металл позволяет делать витражи выше, геометрию — смелее, а полет архитектурной мысли — свободнее.
Кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва
Треугольный корпус — как «крыло», которое держит сетка из алюминиевых профилей. Лёгкие фасадные системы позволяют дать максимум стекла и света без тяжёлых рам. Анодированные панели — ровная «кожа» без лишних швов. Для инженерного вуза — символичный хай-тек.
Татарский государственный академический театр имени Камала (Галиясгар Камал театры), Казань
Фасад — «ледяные лепестки» из стекла и алюминия, которые собираются в крупную мозаичную оболочку. Алюминиевые узлы дают точность на сложных стыках и лёгкий рельеф. Вечером оболочка светится, как кристалл на берегу озера Кабан.
Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Москва
Здание с крышей-«лентой», где алюминий позволяет ей плавно изгибаться без лишней массы. Композитные панели повторяют волну и прячут подсистемы. Внутри — много света за счёт больших витражей на лёгких рамах.
Лахта Центр, Санкт-Петербург
«Игла» у воды — и полностью стеклянная «кожа» на алюминиевом каркасе. Юнит-фасады держат геометрию закрученного шпиля и ветровые нагрузки. Двойной контур экономит тепло и даёт «дышать» самой высокой башне Европы.
«Федерация. Восток», Москва-Сити
Тонкая стеклянная стена — это алюминий внутри, который держит гигантские модули. Благодаря лёгким стойкам-ригелям фасад выглядит почти невесомым. Высота, ветер, скорость монтажа — сильная сторона алюминия.
Многофункциональный центр «Matrex», Сколково
«Матрешка»-пирамида со скошенными гранями. Наклонные плоскости собираются секциями именно на алюминиевых системах — это про точность и вес. Витражи большие, но рам почти не видно. Алюминий обеспечил объекту пластичность при большой площади остекления.
ВТБ Арена, Москва
Перфорированные алюминиевые панели — как полупрозрачный экран вокруг объёма. Днём — графика, ночью — пиксельный свет. Листы легко гнуть и перфорировать, поэтому оболочка «обтекает» сложные формы без тяжести.
Развенчиваем мифы, разбираем тренды и показываем, как работает мир — в разделе «Научпоп» на Life.ru.
Коллаж © DALL-E / Life.ru