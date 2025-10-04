Yeni Şafak: При взрыве на заводе в Турции погибло трое рабочих

Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в турецкой провинции Коджаэли. По данным газеты Yeni Şafak, инцидент унёс жизни трёх рабочих.

Взрыв произошёл на территории одного из промышленных предприятий в городе Диловасы. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы. О причинах взрыва пока неизвестно.

Ранее крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо. Перед возгоранием на предприятии предположительно прогремел взрыв. Пламя быстро охватило территорию завода, а пожарные несколько часов пытаются справиться с огнём. Причины инцидента и возможные пострадавшие пока не установлены.