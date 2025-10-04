«Хочу стать мамой»: Леди Гага поделилась, что готовится к самой главной роли в своей жизни
39-летняя Леди Гага объявила о планах стать матерью
Майкл Полански и Леди Гага. Обложка © Getty Images / Arturo Holmes
Певица Леди Гага объявила о своих планах стать матерью в ближайшем будущем, отложив новые кинопроекты и бродвейские постановки. Об этом артистка заявила во время участия в шоу The Late Show, отвечая на вопрос о своих творческих перспективах.
«Конечно, я бы хотела сделать ещё очень многое. Но больше всего я хочу стать мамой. Надеюсь, это моя следующая главная роль», — заявила Леди Гага.
39-летняя звезда фильма «Джокер 2» пояснила, что чувствует готовность к роли матери и рассматривает это как свою следующую значимую жизненную задачу. Певица также поделилась подробностями своих отношений с 42-летним предпринимателем Майклом Полански, назвав его своим лучшим другом и подтвердив, что их связь была любовью с первого взгляда.
Несмотря на то, что пара уже пять лет живет вместе и обручилась в апреле прошлого года, звезда пока остаётся в статусе невесты. Возможно, после такого откровенного признания поп-исполнительницы пара уже наконец начнёт готовиться к свадьбе.
