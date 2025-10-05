Пылинки сдули. Как Путин заставил «жабоедов» отступить одним словом Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Владимир Путин сломал все нарративы, о чём на самом деле просил Зеленский и почему за абсурдом Трампа скрывается подготовка к двум войнам. 4 октября, 21:23 Пиратство, Нобелевка и новые войны. Что на самом деле произошло за 7 дней. Обложка © ChatGPT

Главным событием уходящей недели было, без сомнения, выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на Валдайском форуме. И это не преувеличение или «дежурный подхалимаж», а суровая реальность.

Поскольку современное противостояние во многом реализуется, как борьба нарративов, а выступление Путина во многом эти нарративы разрушает. Они строили, старались, возили дроны в Польшу, запускали НЛО над Копенгагеном, а Путин вышел и говорит: «Я больше не буду», — и все понимают, что он над их потугами издевается.

Впрочем, слова Путина влияют и на объективную реальность. Французы взяли на абордаж китайское судно, перевозившее российскую нефть. А Путин сказал: «Это пиратство, а пиратов нужно уничтожать», — и на следующий день судно отпустили, китайцев (которым угрожали судом «за неподчинение жабоедам») освободили. Наверняка с них ещё и пылинки сдули, и шнурки погладили.

И пока маленькие бандеровцы рассказывают друг другу утешительные сказки «Мы обстреляли дронами Сочи и напугали Путина», российский лидер демонстрирует спокойствие и уверенность в победе. Которая базируется не на нарративах пропаганды (как у глобалистов, продолжающих бредить «Россия проигрывает, потому что ещё не победила»), а на ситуации на земле.

Зеленский же долго плакал, что русские невозбранно бьют по любым нужным им целям на Украине, а затем в конце добавил: «Надо усилить удары по России». Мои постоянные читатели знают мою теорию о том, что коллективное бессознательное (иногда называемое «совесть») подталкивает особей, совершающих плохие поступки, к суицидальному поведению — они всячески провоцируют других, чтобы те их уничтожили. Я считаю, что Зеленский — яркое доказательство правоты этой теории.

Или сам Зеленский, или кто-то из его ближайшего окружения, кто даёт ему такие советы, делает всё, чтобы его всё-таки уничтожили.

При этом вера в очередную (двадцатую по счёту) вундервафлю, которая вот уж точно переломит ход войны — это нечто запредельное. Казалось бы, после первой, третьей, пятой, десятой безрезультатной попытки получить «оружие возмездия» стоит уже понять бессмысленность подобных потуг и отказаться от повторения наступления на одни и те же грабли. Но что я знаю о безумии (здесь должна быть картинка с Ваасом Монтенегро)?!

Тем временем озвученная мной в одном из предыдущих текстов тенденция к общему нарастанию конфронтации в мире продолжает реализовываться на практике. Так, в Дании проводится призыв резервистов (на фоне околодроновой истерии), а президент Польши Навроцкий отправил войска на границы с Германией и Литвой.

Сообщают, что Уиткофф, единственный относительно адекватный американец, с которым можно было о чём-то разговаривать, уходит в отставку.

«Миротворец» Трамп настолько давит на Нобелевскую премию, чтобы там дали ему премию мира, что члены Нобелевского комитета уходят в отпуска или на больничные. Какие только людоеды не получали Нобелевскую премию мира, но тут просто запредельное давление.

При этом «миротворец» Донни активно перебрасывает войска к Венесуэле и Ирану, ведя подготовку к вторжению сразу в две страны. В одну под предлогом «они наркотиками торгуют», а во вторую вообще «потому что потому, вот почему» (тряся по традиции пробирками со стиральным порошком).

Провокация вместо силы. Почему Запад снова наступает на одни и те же грабли. Фото © «Шедеврум»

Показательно, что ВМС США по беспределу топят венесуэльские рыбацкие лодки, убивая рыбаков, а не берут их на абордаж — потому что тогда нужно было бы предъявлять доказательства наркоторговли, показывать конфискованные наркотики (которых нет). А утопили и «траст ми, бро», доказательства не нужны.

Напоминаю, что это делают те же самые люди, которые пафосно осуждают «российскую неспровоцированную агрессию», но убивают безоружных гражданских и бомбят другие страны на основании «потому что можем». И всё это называется «мир, основанный на правилах».

Донни ещё выкатил ультиматум ХАМАС, в котором говорится, что, «если вы не сдадитесь, мы продолжим убивать заложников (из числа жителей Газы)».

Добро, свет, свобода, белые и пушистые «миротворцы» с Министерством войны. «Мы несём вам мир и покой, вечный». Оруэлл нервно курит в могиле.

Если у них такое «добро», то я лучше побуду «злым».

На этой неделе я нашёл карикатуру 1975 года, где вьетнамские крестьяне смотрят на пролетающий американский бомбардировщик и говорят: «У них опять проблемы в экономике». США в шатдауне, госдолг подбирается к отметке в 38 триллионов, самое время вторгаться куда попало. Так что до выдачи премий мира, назначенной на 10 октября, Донни может не дотерпеть. Или начнёт две новые войны сразу после получения премии, как и положено американским «миротворцам».

Лауреаты Нобелевки мира Джимми Картер, Альберт Гор и Барак Обама, причастные к развязыванию целого ряда агрессивных войн (и Евросоюз, бомбивший Ливию), машут Донни со словами «Давай к нам, ты такой же, как и мы».

Хотелось бы, конечно, более мирный и безопасный мир, где ресурсы тратятся на науку, образование, медицину и борьбу с бедностью и голодом. Но не с этими ублюдками. НАТО должно быть разрушено, США разделены на российскую и китайскую зоны оккупации. ГСВА — гарнизон советских войск в Америке.

Не хочется, но иначе не получится.

Авторы Александр Роджерс