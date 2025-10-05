Новости СВО. ВС РФ вошли в Северск, ВСУ откатываются, в Шостке разгромлен военный эшелон, Чехия сворачивает помощь Киеву, 5 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 5 октября Курская область, 5 октября Удары ВС РФ по тылам ВСУ: энергетика и железная дорога Чехия заморозит помощь ВСУ: новый удар по киевскому режиму Обвинения Украины в адрес Китая: спутниковая разведка Российские войска наступают на севере ДНР и выбивают украинскую инфраструктуру в тылу, новый премьер-министр Чехии может остановить поставки на Украину, Киев обвиняет Пекин в помощи России — дайджест Life.ru. 4 октября, 21:07 Штурмовики Армии России освобождают Фёдоровку. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Донецкая Народная Республика, 5 октября

По предварительным данным, в ДНР освобождена Фёдоровка. Этот населённый пункт находится южнее Северска. В этом городе уже начались уличные бои. Наши штурмовики ведут наступление по улицам Донецкой и Партизанской. На данный момент наступление идёт и рядом с Северском.

— У гарнизона ВСУ уже критическая ситуация, учитывая, что севернее мы вошли в Ямполь. Это крупный посёлок, который находится между Северском и Лиманом и менее чем в километре от трассы, соединяющей эти два города. Перерезав эту трассу, мы лишим эти две группировки перебрасывать подкрепления туда-обратно. Они будут изолированы, и таким образом дни их сочтены, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

В Красноармейске (Покровске) ВС РФ продвигаются в южной части города. Под контроль Армии России взят микрорайон Лазурный.

Ситуация в зоне СВО на 5 октября 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Курская область, 5 октября

Артиллеристы и дроноводы ВС РФ продолжают уничтожать противника у Курской области. ВСУ не предпринимают активных действий в районе Тёткина. В Сумской области боевики пытаются выбить наши войска с занимаемых позиций. В районе Андреевки они попытались провести четыре контратаки. Все они закончились безуспешно для киевских подразделений. Вблизи этого населённого пункта произошёл интересный случай спасения вэсэушников. Они решили покинуть свои позиции, переодевшись в женскую одежду.

— Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой, — рассказал российский военнослужащий о действиях личного состава 158-й бригады.

Удары ВС РФ по тылам ВСУ: энергетика и железная дорога

Армия России продолжает уничтожать тыловую инфраструктуру ВСУ. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что взрывы прогремели в Чернигове, Харьковской и Днепропетровской областях. Целями были газохранилища и объекты генерации электроэнергии. Выбиваются и железнодорожные мощности.

— Что локомотивы, что сами станции — очень важные цели и в случае дальнейшего грамотного поражения вышеперечисленного, а равно энергетики противника, создадут врагу огромные проблемы. Главное — не останавливаться, бить, бить и бить, благо для этого сейчас есть отличные системы огневого поражения, — пишет автор канала «Старше Эдды».

В Сумской области атакована Шостка. Здесь на местной железнодорожной станции БПЛА ударили по составу с военной техникой.

Снайперы группировки войск «Центр» проходят курс интенсивной подготовки по уничтожению БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России

Чехия заморозит помощь ВСУ: новый удар по киевскому режиму

Чехия может перестать быть союзником Украины. Оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах. В СМИ его называют «чешский Трамп».

— Новым премьер-министром станет <…> Бабиш, который против военной помощи Украине. И, вероятно, уже скоро все поставки (а Чехия очень важный поставщик вооружений Киеву) будут заморожены. Что станет ещё одним ударом для киевского режима, — считает военный блогер Юрий Подоляка.

Обвинения Украины в адрес Китая: спутниковая разведка

Служба внешней разведки Украины обвинила Китай во взаимодействии с Россией по вопросу разведданных. Якобы Пекин передаёт информацию, снятую спутниками.

— Имеются факты высокоуровневого взаимодействия России и Китая при проведении спутниковой разведки территории Украины с целью выявления и детальной разведки стратегических объектов для их поражения. При этом, как мы видели в последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам, — заявил агентству «Укринформ» представитель СВР Олег Александров.

«В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем» — гласит русская пословица, которой можно описать сложившуюся ситуацию. Дело в том, что Украина сама получает данные о России из американских источников. Financial Times выяснило, что Вашингтон может передать информацию об объектах в глубине России.

Авторы Даниил Черных