У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,8

В воскресенье, 5 октября, неподалёку от северных Курил произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,8. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семёновой.

«Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 5 октября в 10.31 (2.31 по московскому времени — Прим. Life.ru)», — сообщила собеседница агентства.

Семёнова подчеркнула, что эпицентр землетрясения располагался в 89 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 61 километра.

По её словам, жители Северо-Курильска могли ощутить подземный толчок силой до 3 баллов. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

Накануне вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбросили пепел. Шивелуч произвёл пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, шлейф тянулся на 58 километров на юго-восток. Кроноцкий выбросил пепел на 9,2 километра, его шлейф протянулся на 85 километров в юго-юго-восточном направлении.