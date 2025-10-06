Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

6 октября, 09:24

Кремль рассказал о планах Путина на день рождения 7 октября

Путин проведёт в День рождения совещание с Совбезом и международные переговоры

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметит день рождения в рабочем режиме. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 7 октября запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серия международных телефонных переговоров.

«У президента уже расписан насыщенный рабочий день — совещание с Совбезом и много международных звонков. Конечно, наверняка есть и личные планы», — уточнил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимиру Путину исполнится 73 года. Традиционно в этот день он совмещает личные встречи с рабочими мероприятиями.

