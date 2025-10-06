Даже космос помогает: Песков рассказал, как Россия применяет спутники в зоне СВО

Россия располагает собственными возможностями, включая космические технологии, для решения всех задач в ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — отметил представитель Кремля.

Российские спутники связи и наблюдения активно задействуются для навигации, разведки и координации действий войск. В 2024–2025 годах на орбиту были выведены новые аппараты серии «Персона» и «Ресурс», обеспечивающие высокоточное картографирование и передачу данных в режиме реального времени.