6 октября, 09:30

Даже космос помогает: Песков рассказал, как Россия применяет спутники в зоне СВО

Песков: Россия использует свой космический потенциал в ходе СВО

Обложка © Сергей Савостьянов/ТАСС

Россия располагает собственными возможностями, включая космические технологии, для решения всех задач в ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — отметил представитель Кремля.

Российские спутники связи и наблюдения активно задействуются для навигации, разведки и координации действий войск. В 2024–2025 годах на орбиту были выведены новые аппараты серии «Персона» и «Ресурс», обеспечивающие высокоточное картографирование и передачу данных в режиме реального времени.

Алексей Берковиц
