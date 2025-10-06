Медиатехнолог Катя Агранович рассказала, в чём сила — в Х или в Telegram

В российском медиапространстве усиливается спор форматов: соцсеть Х (бывший Twitter) задаёт скорость и «панч», Telegram — лонгриды и аналитику. Об этом в колонке для Life.ru пишет основатель «Смысл Медиа», медиатехнолог Екатерина Агранович, подчёркивая: «Сегодня за власть борются не только идеологии, но и формы речи».

По её оценке, X сформировал культуру мгновенной реакции и прямого обращения политиков к аудитории — без посредничества редакций. Алгоритмы усиливают эмоциональные и конфликтные сообщения, где главным ресурсом становится внимание.

«Каждый твит превращается в политический акт и часто — в мем», — отмечает эксперт.

Telegram, напротив, почти не ограничивает длину сообщений и поощряет «тяжёлые» тексты: разборы, гипотезы, документы. Это рождает квазижурналистику — анонимные каналы берут на себя функции источников, комментаторов и аналитиков.

«Здесь важнее структура аргумента, чем эффектная реплика», — говорит Агранович.

Исследовательский контекст, на который ссылается автор, фиксирует общее упрощение публичной риторики в соцсетях: рост лозунговости, бинарного противопоставления «мы/они», снижение роли сложных конструкций.

