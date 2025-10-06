Возьмите меня президентом. Что выпрашивает у Москвы украинский экстремист Арестович Оглавление О чём просит Арестович* российского президента Приспособленец с большой дороги: на чём построил карьеру Арестович* Болтология и блат: как русофоб Арестович* влез в кресло при Зеленском Семейный подряд: на чём наживалась семья главного пропагандиста Украины Украинский пропагандист и русофоб Алексей Арестович*, годами разжигавший войну между братскими народами, неожиданно вышел в медиаполе и заявил, что готов отдать России территории юго-востока Незалежной, если станет президентом. Чем он занимается и как живёт? 6 октября, 13:02 Алексей Арестович* теперь «русский имперец» и считает «новые территории» российскими. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina, © ТАСС / ZUMA

О чём просит Арестович* российского президента

Одиозный опальный украинский пропагандист и объявленный в России экстремистом Алексей Арестович* готов признать территории Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик и Республику Крым российскими, как только он станет президентом Украины. Об этом на днях он заявил в интервью Ксении Собчак.

В последнее время Арестович* в целом делает заявления одно неожиданней другого. Русофоб с многолетним стажем уже договорился до того, что назвал себя русским имперцем, а украинцам предлагал вместе с Россией подать коллективный иск к Западу за то, что он в последние десятилетия натворил на постсоветском пространстве.

Иначе как завуалированной просьбой к руководству России помочь Арестовичу* стать главой остатков Украины (если она вообще сохранится) это интервью назвать трудно. Как замечали многие и местные, и российские критики, следящие за судьбой украинского пропагандиста, последний отличается тем, что умеет чутко держать нос по ветру и всегда занимает сторону сильного.

Кадр из интервью Алексея Арестовича* Ксении Собчак. Фото © Youtube / Осторожно: Собчак

Кажется, Арестович* окончательно убедился, что дальнейшую судьбу Незалежной будет определять Россия, а не Британия, ЕС или США, и теперь предлагает российскому президенту обратить на него внимание. Аргументов в пользу этой точки зрения добавляет и выбор площадки для откровений украинского политика — на канале российского блогера.

Последние несколько лет он не скрывает своих амбиций — стать президентом Украины. Арестович* считает, что для этого у него есть все шансы, ведь только он может «остановить войну». Рецепт для этого, по его мнению, простой: Незалежной нужно перестать быть анти-Россией, и только он знает, как это сделать.

Сегодня политик скрывается от украинских властей — в его отношении на родине заведено уголовное дело. В России же он внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, однако, кажется, Арестович* считает это меньшей проблемой, которую можно решить в том числе демонстрируя полную лояльность российской политике.

Приспособленец с большой дороги: на чём построил карьеру Арестович*

Алексей Арестович* уже давно что в Незалежной, что в России имеет репутацию человека, у которого «язык без костей». На протяжении последних 20 лет он неоднократно радикально менял свои взгляды, придерживаясь то пророссийских, то откровенно националистических украинских (как бы не отрицал это в последнем интервью сам пропагандист) убеждений.

Во времена первого Майдана — в 2004 году — Арестович* состоял в радикальной организации другого одиозного украинского националиста, воевавшего против России в первую чеченскую кампанию, Дмитрия Корчинского*. Тогда глава «Братства»*, автор фразы «Крым будет либо украинским, либо безлюдным», выступил против прозападной оранжевой угрозы и даже приезжал в Москву, где заручился поддержкой российской власти.

Впрочем, довольно быстро украинцы переметнулись обратно, и в 2014 году «Братство»* уже выступало одним из застрельщиков второго Майдана. А фотографии, на которых Корчинский* бульдозером сметает защищавший порядок киевский «Беркут», облетели весь мир.

Собственное президентство — сквозная нить риторики Арестовича* всех последних лет. Фото © Youtube / Осторожно: Собчак

Сам Арестович* после начала так называемой АТО подался в вояки и, по его же собственным словам, сделал 33 боевых вылазки в стан донецких ополченцев. А в 2019 году на голубом глазу раздавал интервью, в которых обосновывал необходимость полномасштабной войны с Россией.

— С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО — это большая война с Россией, — заявлял на тот момент ещё просто топовый украинский блогер и подбадривал соотечественников неизбежной победой. — [Результат войны] — переход в НАТО по результатам победы над Россией.

При этом Арестович* был уверен в том, что Запад однозначно вмешается в конфликт на стороне Незалежной: США создадут на её территории военные базы, НАТО разместит войска вдоль левого берега Днепра, а кроме того, свою роль сыграют российские предатели в России, на которых он возлагал надежду на запуск сценария развала страны изнутри.

После победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году Арестович* сумел попасть в обойму режима несмотря на то, что до выборов на Украине называл будущего главу государства «ватником», а его избирателей «вульгарными …» за недостаточно жёсткую риторику в отношении России. В итоге де-юре Арестович* стал советником главы Офиса президента Украины, а де-факто — официальным спикером власти.

Впрочем, ненадолго — в январе 2023 года — он подал заявление об отставке, а уже в октябре полиция Украины в отношении вчерашнего советника начала расследование по формальному поводу — якобы Арестович* допускал сексистские высказывания на своих лекциях. Как заявлял сам неофициальный спикер, на самом деле из-за того, что его рейтинг стал подниматься выше, чем у Зеленского.

Болтология и блат: как русофоб Арестович* влез в кресло при Зеленском

Life.ru изучил биографию Арестовича* и членов его большой семьи и пришёл к выводу, что многие успехи в жизни пропагандиста могли быть связаны со статусом его родных. Например, попасть в обойму Зеленского ему могла помочь сестра — Олеся Арестович-Корнийчук. Женщина замужем за высокоранговым украинским чиновником — Андреем Корнийчуком.

Олеся Арестович-Корнийчук — родная сестра Алексея Арестовича*. Фото © arestovich.notarius.ua

В своё время он работал в Управлении делами Верховной рады Украины и дослужился до секретаря делегации Верховной рады в ПАСЕ. В настоящее время Корнийчук трудится советником Посольства Украины в Ливане, а его супруга — частным нотариусом в Киевском городском нотариальном округе.

Судя по документам, паре может принадлежать несколько квартир в Турецком Городке — одном из старых киевских жилмассивов Соломенского района, построенном для отставных военных, служивших в ГДР. Там же находится квартира, которую таким образом получил глава семейства, — Николай Арестович.

Интересно, что все Арестовичи предпочитают селиться именно в Соломенском районе. Лайф нашёл минимум пять квартир семьи, расположенных по соседству друг с другом. Одна из них находится на улице Кадетский Гай, дом 6. Четырёхкомнатная квартира здесь оценивается в $250 тысяч.

Дом, в котором располагается одна из квартир семьи Арестовича*. Фото © Яндекс Карты

Ещё один адрес: улица Авиаконструктора Антонова, 43. Это кирпичное здание советской постройки. Здесь жильё подешевле: за двушки просят $75 тысяч. Квартира на улице Ереванской, 14б сейчас принадлежит старшему брату Алексея — Сергею Арестовичу. В этой пятиэтажной кирпичной хрущёвке двушки продаются по $60 тысяч.

Семейный подряд: на чём наживалась семья главного пропагандиста Украины

75-летний отец — бывший кадровый военный, служивший в ГДР, а позже, согласно официальной биографии, начальником приёмной комиссии в Академии национальной обороны. Правда, академия столько раз меняла название, что понять, в какой период там работал Арестович-старший и работал ли вообще, совершенно невозможно. Последнее время пенсионер трудился в киевском Областном центре профессиональной медицинской и социальной реабилитации инвалидов, а параллельно — в 2015 году — стал собственником и генеральным директором фирмы «Технодекс», занимавшейся производством оружия и боеприпасов.

Выписка из реестра юридических лиц Украины, подтверждающая, что в собственности Арестовича-старшего было предприятие по производству оружия и боеприпасов. Фото © Украинский бизнес-реестр

Судя по опубликованной отчётности, она не ведёт никакой деятельности, однако предприятие до сих пор не закрыто. Более того, когда занятие отца пропагандиста стало достоянием общественности, на фирме сразу произошли большие изменения. Арестович-старший пропал из числа учредителей и менеджеров компании, а сама она сменила профиль деятельности — теперь «Технодекс» официально занимается ремонтом и техническим обслуживанием автомобильного транспорта.

Мать — 76-летняя Тамара Арестович — особа тоже интересная. В последнее время она возглавляла обслуживающий кооператив «Темп-2» — в его ведении находится дом по адресу: улица Авиаконструктора Антонова, 43, в котором зарегистрирована ещё одна квартира Арестовичей.

До этого женщина была фигуранткой уголовного дела по статье 190 УК Украины (мошенничество с целью приобретения права на имущество), по которой ей могло грозить до 12 лет лишения свободы.

Как описывали ситуацию пострадавшие, будучи бухгалтером садового общества «Эколог», предприимчивая женщина оформляла перевод элитных земель из Гослесфонда в Иванковический посёлковый совет Васильковского района Киевской области таким образом, что владельцы участков теряли в площади сразу по несколько соток. Все эти «излишки» оформлялись ею на мужа — Николая Арестовича.

Это дело так и не дошло до суда, его дважды тормозили на разных этапах следствия. Пострадавшие уверены, что избежать ответственности Тамаре Алексеевне помогал зять — Андрей Корнийчук.

* Физическое или юридическое лицо внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

