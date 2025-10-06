СК просит заочно арестовать главреда Дождя* Тихона Дзядко*

Следствие ходатайствует о заочном аресте главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Соответствующие материалы поступили в Головинский районный суд Москвы, с ними ознакомилось РИА «Новости».

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании Дзядко* меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в материалах.

По сведениям суда, фигуранту дела вменяется часть 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по данной статье достигает двух лет лишения свободы.

Напомним, весной этого года МВД внесло в базу федерального розыска 38-летнего Тихона Дзядко*, главного редактора покинувшего Россию либерального телеканала «Дождь»*. Несмотря на предписания закона, материалы, связанные с Дзядко* и его телеканалом, распространяются без обязательной пометки об иноагентстве.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.