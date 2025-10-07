С 1 ноября начнётся снижение цен на аренду квартир. Как долго оно продлится и на сколько подешевеет жильё Оглавление Что изменилось на рынке аренды в начале октября Прогноз цен на аренду квартир С 1 ноября на рынке аренды начнётся переходный период, а стоимость жилья подпадёт под влияние новых трендов. Как изменятся цены на съёмное жильё в разных сегментах? 6 октября, 21:20 Эксперты сделали прогноз цен на аренду квартир с 1 ноября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zkes

Что изменилось на рынке аренды в начале октября

Средняя цена аренды однокомнатных квартир в Москве сейчас составляет 78,4 тысячи рублей, что на 2,5% больше, чем месяц назад. В этом месяце рост средних цен на самое востребованное жильё — однокомнатные квартиры и студии — замедлился. Такие цифры привела руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

— Если летом – в начале осени ежемесячный прирост составлял 3–3,5%, то сейчас он замедлился. Закончилась волна активного поиска вариантов аренды на сезон, поэтому на рынке межсезонное затишье. Прирост по цене может быть только в ликвидных вариантах с хорошим ремонтом и мебелью в престижных районах. В среднем в комфорт-классе средняя цена аренды однокомнатных квартир будет порядка 65–80 тысяч рублей, бизнес-класса — 100–200 тысяч, в премиальном сегменте до 350–400 тысяч, — добавила Елена Чегодаева.

По аналитическим данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка долгосрочной аренды квартир в среднем по всем типам комнатности по итогам сентября 2025 года в городах-миллионниках составила 38 тысяч рублей. За месяц относительно августа этот показатель вырос на 6,3% в среднем по 16 мегаполисам.

На фоне роста активности арендаторов в деловой сезон предложение квартир в мегаполисах в сентябре сократилось на 1,6%. В первую очередь и быстрее всего в августе – сентябре сдавались наиболее бюджетные варианты для аренды. Это привело к их «вымыванию» и росту медианной ставки.

Сезонность — один из главных факторов изменений в сегменте долгосрочной аренды. Ежегодно рынок проходит несколько циклов. Конец лета и начало осени — период высокого сезона. Активность арендаторов во всех городах-миллионниках увеличивается и достигает пиковых показателей за год. С середины июля и до середины сентября спрос на арендное жильё наиболее хорошо выражен.

— На массовом рынке старой Москвы однокомнатную квартиру экономкласса можно снять в среднем за 40–45 тысяч рублей, комфорт-класса — за 50–55 тысяч. Наибольший рост цен зафиксирован в округах, где в предложении преобладает доля дорогих объектов и где их число за год увеличилось. В локациях с демократичным по цене жильём изменения — в пределах 4–7%. По итогам сентября спрос на московском рынке аренды сократился на 18% относительно значения августа, предложение увеличилось на 13%. Это нормальное явление, которое мы наблюдаем из года в год, — отметила заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Рынок с 1 ноября вступает в период равновесия: сезонное напряжение снижается, выбор для арендаторов расширяется, а собственники начинают действовать гибче, предлагая более выгодные условия. Однако резкого обвала ставок ждать не стоит — вероятно, впереди постепенная адаптация рынка к более сбалансированному уровню цен. Так оценил обстановку на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, осенью 2025 года рынок аренды жилья находится в переходной фазе. Сезонный всплеск интереса почти завершился, предложение постепенно расширяется, и рынок стремится прийти в более спокойное состояние после летне-осеннего пика.

Прогноз цен на аренду квартир

С середины осени на рынке может наступить период стагнации или даже небольшого снижения ставок. Ожидается постепенное восполнение предложения и коррекция медианных ставок в сторону снижения. Это произойдёт за счёт выхода на рынок долгосрочной аренды более бюджетных лотов в массовом сегменте. Такой прогноз сделал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Он привёл пример прошлого года. Тогда уже начиная с октября рынок показывал небольшое месячное сокращение медианной ставки в среднем по городам-миллионникам — на 2,1% в сравнении с сентябрём 2024 года. Снижение стоимости отмечалось в нескольких городах.

— Это стало началом цикла постепенной стабилизации предложения и цен на рынке, которое продолжалось вплоть до высокого сезона в 2025 году. Вероятнее всего, сегмент долгосрочной аренды в этом году пойдёт по тому же сценарию. В течение ноября 2025 года мы не ожидаем значительных отклонений от сезонного цикла и существенных изменений медианной ставки по городам-миллионникам. В декабре и январе активность арендаторов снизится до минимальных показателей за год. Такая тенденция связана с предновогодним периодом и последующими длинными праздниками и выходными, — рассказал Роман Жуков.

По прогнозам Оксаны Поляковой, ставки найма ликвидных квартир сохранятся на сегодняшнем уровне. Сейчас они примерно на 5–15% выше, чем в весенне-летний период. Согласно сезонности, в конце октября активность нанимателей на рынке аренды Москвы должна пойти на спад. В ноябре она обычно снижается ещё на 10–12%, в декабре со второй половины месяца — перед новогодними праздниками — затишье, которое продлится до середины января.

— Но и при охлаждении рынка в конце осени – начале зимы, как правило, сохраняется ценовая инерция: арендодатели стараются сдать свои объекты по той стоимости, какая была на пике спроса в августе – сентябре, — добавила Оксана Полякова.

По оценкам Максима Лазовского, с 1 ноября можно ожидать, что аренда жилья продолжит стабилизироваться, но существенного снижения цен повсеместно не произойдёт. В конкурентных районах и в городах с высоким предложением возможна коррекция в пределах 5–7% относительно сентябрьских уровней. В среднем сегменте вероятно сохранение текущих ставок с небольшим отклонением вниз. В премиальном и центральном жилье снижение вряд ли произойдёт — здесь арендодатели, как правило, ориентируются на состоятельную аудиторию, а спрос остаётся устойчивым.

— В бюджетном сегменте аренда однокомнатных квартир может подешеветь при активной конкуренции между владельцами. В средних двухкомнатных квартирах в спальных районах вероятно появление уступок — от скидок на первые месяцы до включения коммунальных расходов в арендную плату. В центре или в новых домах с качественным ремонтом цены останутся стабильными, снижение здесь будет минимальным, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева