Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Отрадного, берут в полукольцо Константиновку, «кайфовая» жизнь на Украине, Залужный давит на Зеленского, 7 октября
Армия России отодвигает ВСУ от Белгородской области, взяты под контроль дороги на Константиновку, украинцев призвали не жаловаться на свою жизнь — дайджест Life.ru.
Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Гришина. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников
Донецкая Народная Республика, 7 октября
Российские войска продолжают операцию по освобождению Северска. Ключевые высоты у города уже заняты нашей армией. Бои продолжаются в Ямполе и Дроновке. Эти сёла являются ключевыми логистическими узлами ВСУ.
В Красноармейске (Покровске) Армия России заняла микрорайоны Шахтёрский и Солнечный. ВС РФ также ведут сражение за Константиновку. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что наши дроноводы контролируют трассу от этого города до Дружковки.
— Константиновское направление — одно из наиболее важных, поскольку с освобождением Константиновки нам открывается путь с юго-востока на Краматорск. Поэтому отчаянно гарнизон ВСУ сопротивляется там, но продолжается полуохват, — отметил военкор.
Дроноводы Южной группировки войск обеспечили уничтожение укреплений и пунктов управления БПЛА противника в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
Харьковская область, 7 октября
В Харьковской области освобождено Отрадное. Этот населённый пункт находится на границе с Белгородской областью.
— Вероятно, из Отрадного группировка «Север» пойдёт вдоль «ленточки» на восток — на Бологовку и Строевку. Если эти населённики взять, то наступающей группировке удастся соединиться с приграничным плацдармом на Харьковщине, в районе сёл Пески и Тополи, — считает военный корреспондент Александр Коц.
Канал «Рыбарь» объяснил, почему наши войска успешно наступают в этом регионе. Всему виной переброска подразделений ВСУ на другие участки фронта.
— Ранее часть резервов была переброшена в Сумскую область и в Покровско-Мирноградскую агломерацию. При дефиците боеспособных соединений ВСУ не в состоянии эффективно сдерживать наступление ВС РФ, чем и пользуются силы группировки «Север», — пишут авторы ресурса.
Ситуация в зоне СВО на 7 октября 2025 года. Великобурлукское направление. Бойцы 7-го и 79-го полков завершили освобождение Отрадного в Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
Курская область, 7 октября
Армия России продолжает выбивать личный состав ВСУ в приграничье Курской области. В районе Тёткино спокойно. При этом хунта пытается контратаковать у сумского села Константиновка. Ряды киевских подразделений заметно поредели. Виноваты не только удары по позициям, но и дезертирство. В некоторых ротах до 30 военнослужащих числятся как самовольно оставившие часть.
Не война, а кайф: как украинцы живут в условиях боевых действий
Владимир Зеленский продолжает жаловаться на ежедневные обстрелы Украины. По его словам, Россия пытается уничтожить газодобычу в его стране. Таким образом он говорит о сложностях, которые могут возникнуть зимой.
— Защитить всё будет непросто, но мы готовим резервы, чтобы у людей оставались газ и свет, — заявил украинский диктатор.
Но другую правду, в которой нет отключения электричества и отопления, рассказал так называемый председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.
— Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны, — сказал чиновник.
По его же словам, вооружённый конфликт может продлиться ещё год.
Предвыборные баталии на Украине
Президентские выборы на Украине ещё не назначены, а предвыборная гонка уже стартовала. Владимир Зеленский пытается удержаться у власти, в том числе и с помощью силовиков. Издание Politico отмечает, что больше всего СБУ волнует экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По некоторым данным, у него рейтинг выше чем у действующего главы киевского режима. Он же без стенания критикует Зеленского, в том числе за провальную операцию в Курской области. Как итог, в случае если на выборах будет второй тур, то Зеленский может лишиться своего кресла.
Ещё одним самопровозглашённым кандидатом является бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. В случае своего избрания он готов решить территориальный спор Москвы и Киева.
— Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их русскими, отдаю их на условиях, как ФРГ и ГДР. Будет «длящееся» мирное соглашение, не договор, — рассказал он в интервью Ксении Собчак.
Также Арестович* готов говорить с российским руководством о сосуществовании двух государств. По его словам, русские, украинцы и белорусы должны избежать вооружённого конфликта в будущем. А мирное соглашение между Россией и Украиной должно закончиться общим молебном.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.