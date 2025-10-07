Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Отрадного, берут в полукольцо Константиновку, «кайфовая» жизнь на Украине, Залужный давит на Зеленского, 7 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 7 октября Харьковская область, 7 октября Курская область, 7 октября Не война, а кайф: как украинцы живут в условиях боевых действий Предвыборные баталии на Украине Армия России отодвигает ВСУ от Белгородской области, взяты под контроль дороги на Константиновку, украинцев призвали не жаловаться на свою жизнь — дайджест Life.ru. 6 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Гришина. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 7 октября

Российские войска продолжают операцию по освобождению Северска. Ключевые высоты у города уже заняты нашей армией. Бои продолжаются в Ямполе и Дроновке. Эти сёла являются ключевыми логистическими узлами ВСУ.

В Красноармейске (Покровске) Армия России заняла микрорайоны Шахтёрский и Солнечный. ВС РФ также ведут сражение за Константиновку. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что наши дроноводы контролируют трассу от этого города до Дружковки.

— Константиновское направление — одно из наиболее важных, поскольку с освобождением Константиновки нам открывается путь с юго-востока на Краматорск. Поэтому отчаянно гарнизон ВСУ сопротивляется там, но продолжается полуохват, — отметил военкор.

Дроноводы Южной группировки войск обеспечили уничтожение укреплений и пунктов управления БПЛА противника в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 7 октября

В Харьковской области освобождено Отрадное. Этот населённый пункт находится на границе с Белгородской областью.

— Вероятно, из Отрадного группировка «Север» пойдёт вдоль «ленточки» на восток — на Бологовку и Строевку. Если эти населённики взять, то наступающей группировке удастся соединиться с приграничным плацдармом на Харьковщине, в районе сёл Пески и Тополи, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Канал «Рыбарь» объяснил, почему наши войска успешно наступают в этом регионе. Всему виной переброска подразделений ВСУ на другие участки фронта.

— Ранее часть резервов была переброшена в Сумскую область и в Покровско-Мирноградскую агломерацию. При дефиците боеспособных соединений ВСУ не в состоянии эффективно сдерживать наступление ВС РФ, чем и пользуются силы группировки «Север», — пишут авторы ресурса.

Ситуация в зоне СВО на 7 октября 2025 года. Великобурлукское направление. Бойцы 7-го и 79-го полков завершили освобождение Отрадного в Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 7 октября

Армия России продолжает выбивать личный состав ВСУ в приграничье Курской области. В районе Тёткино спокойно. При этом хунта пытается контратаковать у сумского села Константиновка. Ряды киевских подразделений заметно поредели. Виноваты не только удары по позициям, но и дезертирство. В некоторых ротах до 30 военнослужащих числятся как самовольно оставившие часть.

Не война, а кайф: как украинцы живут в условиях боевых действий

Владимир Зеленский продолжает жаловаться на ежедневные обстрелы Украины. По его словам, Россия пытается уничтожить газодобычу в его стране. Таким образом он говорит о сложностях, которые могут возникнуть зимой.

— Защитить всё будет непросто, но мы готовим резервы, чтобы у людей оставались газ и свет, — заявил украинский диктатор.

Но другую правду, в которой нет отключения электричества и отопления, рассказал так называемый председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

— Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны, — сказал чиновник.

По его же словам, вооружённый конфликт может продлиться ещё год.

Предвыборные баталии на Украине

Президентские выборы на Украине ещё не назначены, а предвыборная гонка уже стартовала. Владимир Зеленский пытается удержаться у власти, в том числе и с помощью силовиков. Издание Politico отмечает, что больше всего СБУ волнует экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По некоторым данным, у него рейтинг выше чем у действующего главы киевского режима. Он же без стенания критикует Зеленского, в том числе за провальную операцию в Курской области. Как итог, в случае если на выборах будет второй тур, то Зеленский может лишиться своего кресла.

Ещё одним самопровозглашённым кандидатом является бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. В случае своего избрания он готов решить территориальный спор Москвы и Киева.

— Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их русскими, отдаю их на условиях, как ФРГ и ГДР. Будет «длящееся» мирное соглашение, не договор, — рассказал он в интервью Ксении Собчак.

Также Арестович* готов говорить с российским руководством о сосуществовании двух государств. По его словам, русские, украинцы и белорусы должны избежать вооружённого конфликта в будущем. А мирное соглашение между Россией и Украиной должно закончиться общим молебном.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных