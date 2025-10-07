Золотое время. Как изменились цены на дачи в октябре и что учесть при покупке дома осенью Оглавление На сколько дешевле можно купить загородную недвижимость осенью На что обращать внимание перед покупкой дачи осенью С начала октября цены на загородную недвижимость стали снижаться. С одной стороны, покупка дачи осенью становится значительно выгоднее. С другой, продавцу легче скрыть дефекты участка и дома. Как выгодно купить дачу в октябре? 7 октября, 10:46 В октябре купить дачу стало проще. Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Evseyeva

На сколько дешевле можно купить загородную недвижимость осенью

Осень традиционно считается временем, когда рынок загородной недвижимости становится спокойнее. Именно это открывает возможности для выгодных покупок. После завершения летнего сезона спрос снижается, а продавцы, стремясь закрыть сделки до зимы, готовы делать существенные скидки.

— В октябре можно купить дачу на 10–20 процентов дешевле, чем весной или летом. Осенние дожди и влажность позволяют увидеть, как участок и дом ведут себя в сложных погодных условиях: где скапливается вода, не течёт ли крыша, не подтапливает ли подвал. Без листвы становятся заметны реальные границы участка, рельеф местности, состояние заборов и строений по соседству. Это помогает объективно оценить, во что действительно предстоит вложиться после покупки, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

На что обращать внимание перед покупкой дачи осенью

Но вместе с преимуществами осенняя покупка несёт и определённые риски. В межсезонье невозможно проверить, как дом сохраняет тепло зимой и не промерзает ли фундамент. Весной уровень грунтовых вод может подняться — и участок, кажущийся сухим осенью, окажется затопленным.

— К тому же нередки случаи, когда продавцы специально проводят косметический ремонт, чтобы скрыть следы сырости, трещины или проблемы с коммуникациями. Осенью также сокращается количество предложений, особенно качественных, поэтому выбор может быть ограничен, — рассказал Максим Лазовский.

При покупке дачи в этот период особенно важно тщательно проверять документы: соответствие данных в кадастре фактическим границам участка, наличие долгов по коммунальным и членским взносам, а также юридическую чистоту объекта. Стоит уделить внимание дренажной системе, качеству подъездных путей и состоянию инженерных коммуникаций. Полезно будет пообщаться с соседями. Именно они могут рассказать, как ведёт себя участок весной и зимой, есть ли проблемы с водой или электроснабжением.

— Если грамотно осмотреть дом, проверить все ключевые узлы и не поддаваться на чрезмерно низкие цены, то осень действительно может стать удачным временем для покупки дачи. Главное — не торопиться, оценивать риски и помнить, что выгода от скидки оправдана только тогда, когда будущие затраты на ремонт не превысят полученной экономии, — добавил Максим Лазовский.

