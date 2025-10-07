Путин учредил премию за лучшие произведения для детей: ею отметят деятелей культуры и педагогов

Президент России Владимир Путин учредил новую премию в области культуры — за произведения и проекты для детей и юношества. Соответствующий указ опубликован 7 октября.

Как отмечается в документе, награда станет «высшим признанием заслуг деятелей культуры и российских организаций в просвещении и воспитании подрастающего поколения посредством культурного и гуманитарного развития».

Премия будет вручаться ежегодно — за многолетнюю педагогическую, творческую и просветительскую деятельность, а также за создание произведений и проектов, направленных на развитие детской культуры.

Премия президента РФ в области культуры входит в систему государственных наград. Ранее существовали аналогичные премии за достижения в науке, искусстве и литературе. Новая категория — первая, посвящённая исключительно детскому и юношескому направлению.

По словам представителей Минкультуры, инициатива направлена на поддержку авторов, работающих с молодой аудиторией, и развитие отечественного детского контента — от театра и литературы до кино и цифровых проектов.