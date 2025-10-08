«Чёрный бумер» и забвение: Куда пропал Серёга и как он выглядит сейчас Оглавление Путь к «Бумеру»: учёба, Германия, музыка Бегство с вершины: зачем Серёга уехал на Украину Скандал из-за «Бумера»: Серёга против блогера Жизнь после славы: бизнес, провалы и «Трактор-шоу» 8 октября день рождения отмечает белорусский рэпер Сергей Пархоменко (Серёга). Его хиты «Чёрный бумер» и «Дискомалярия» в нулевые рвали все дискотеки России. Артист не просто исчез, а сознательно ушёл из медиапространства. Life.ru рассказывает, что с ним произошло. 7 октября, 22:07 «Артист одной песни». Как создатель «Бумера» Серёга потерял популярность. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Khapaev © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru © Freepik

Путь к «Бумеру»: учёба, Германия, музыка

Серёга родился и вырос в белорусском Гомеле. С детства он увлекался музыкой и посещал музыкальную школу по классу фортепиано. Параллельно будущий рэпер прилежно учился в школе и окончил её с серебряной медалью. Затем Сергей Пархоменко поступил в Университет имени Франциска Скорины, но через два года решил поехать за высшим образованием в Германию, где пять лет изучал политологию и экономику, но диплом так и не защитил.

Осознав, что учёба ему не даётся, Серёга решил вернуться в Белоруссию, где решил посвятить свою жизнь музыке. Известность в Белоруссии 26-летнему рэп-исполнителю принесла песня «Загубили Лялю», вышедшая в 2002 году. Казалось бы, звёздный час для юного артиста, но настоящий успех был ещё впереди.

Переломным для Серёги стал 2004 год, который принёс артисту популярность не только в родной Белоруссии, но и в России и на Украине. В этот год выстрелил главный хит рэпера — «Чёрный бумер», который вошёл в хит-парад российских музыкальных телеканалов.

Хит Серёги «Чёрный бумер» вознёс его на вершины славы. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

В 2005-м Серёга выпустил свой альбом «Дискомалярия», песни из которого — «Дискомалярия» и «Возле дома твоего» — также полюбились российским слушателям. В 2006 году Серёга за трек «Возле дома твоего» получил «Золотой граммофон». Рэп-исполнитель находился на пике популярности, его композиции King Ring и Liberty City попали в саундтрек популярной в то время компьютерной игры Grand Theft Auto. Но, как это нередко бывает, после стремительного взлёта происходит и аналогичное падение. Именно так можно описать карьеру рэпера, который достаточно быстро растерял былую популярность. В 2008 году Серёга выпустил свой альбом «Хроника парнишки с гомельских улиц», в который вошло 17 песен. Но он по сути стал провальным, и о вхождении песен Серёги в хит-парады уже речи не шло.

Бегство с вершины: зачем Серёга уехал на Украину

На фоне падения популярности рэп-исполнитель в 2010 году решает перебраться на Украину, где его приглашают стать судьёй в шоу «X-Фактор». Спустя три года певец получил бессрочный вид на жительство на Украине и даже собирался стать гражданином этой страны.

«Всё идет к тому, что (получу украинский паспорт), потому что я практически не бываю в Беларуси. Все мои родственники оттуда уехали, они типа украинцы», ­— говорил он в 2014-м. В том же году Серёга решил вернуться к любимому делу и за несколько месяцев выпустил сразу два альбома ­— «50 оттенков Серого» и «Феникс». Одновременно с этим он развивает собственный проект «Полиграф ШарикOFF». О былой популярности речи уже не шло, но рэп-исполнитель занимался любимым делом и планировал остаться на Украине навсегда.

«Я недавно принял решение — получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей», — утверждал музыкант в 2019 году. Но спустя два года рэпер вернулся в родную Белоруссию. Здесь певец уже Белоруссию называл лучшим местом на планете, а её президента Александра Лукашенко — «хранителем порядка и баланса». Здесь Серёгу пригласили в качестве судьи на шоу «Фактор.by» — аналог украинского шоу «X-Фактор». Но при этом он нередко ездил на Украину.

Скандал из-за «Бумера»: Серёга против блогера

У Серёги возник конфликт с блогером Давидом Манукяном из-за оформления альбома с песней «Чёрный бумер». Фото © Sputnik / РИА «Новости» / Виктор Толочко

В 2020 году Серёга решил реанимировать свой хит «Чёрный бумер» и выпустить новую версию клипа в соавторстве с блогером Давидом Манукяном (DAVA). При этом Серёге в обновлённой композиции отводился исключительно припев, хотя он сохранил основные авторские права на свою хитовую песню.

Но между ним и Манукяном возник конфликт: рэперу не понравилось, что на обложке клипа был изображён только DAVA, а самому Серёге там места не нашлось.

— Тебе не кажется, что есть ещё один дядя, который должен быть на обложке? Потому что дядя участвует в этом треке. Без разрешения этого дяди этот трек в таком виде вообще может не выйти. Не то что дядя так сильно хочет на обложку, просто дядя уже маме пообещал, — написал обиженный Серёга в соцсетях.

Манукяну в итоге ничего не оставалось, как согласиться добавить автора хита на обложку.

Жизнь после славы: бизнес, провалы и «Трактор-шоу»

Серёга теперь живёт в Белоруссии и на сцене появляется крайне редко. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

После начала специальной военной операции Серёга окончательно обосновался в Белоруссии. Здесь он до 2024 года входил в состав членов жюри шоу «Фактор.by».

В 2023 году рэпер принял участие в «Трактор-шоу» — проекте Минского тракторного завода (МТЗ). Действие проходило в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Видео с мероприятия завирусились в TikTok, но не так, как ожидал Серёга. Пользователи писали исключительно отрицательные комментарии. Зрители утверждали, что певец был явно не в форме.

Параллельно с этим он занимался бизнесом в России. Пахоменко зарегистрировал в РФ в 2017 году компанию ЛБВМС, которая занималась изготовлением и продажей ежедневных наборов еды. С момента появления Федеральная налоговая служба три раза предпринимала попытки ликвидировать бизнес артиста, а в 2020 году фирму исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.

В прошлом году компания Серёги была ликвидирована решением ФНС. Основанием такого решения стали проблемы с юридическим адресом, а также внушительные долги по пенсионным взносам.

В последнее время Пархоменко на сцене появляется крайне редко. В прошлом году он и вовсе заявил, что считает себя «артистом одной песни» несмотря на то, что у певца несколько хитов, которые 20 лет назад звучали практически в каждом российском дворе.

Авторы Альмир Хабибуллин