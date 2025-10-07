Валдайский форум
7 октября, 13:42

Россия готовит обновлённую стратегию развития Арктики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmitrii Artamonov

Россия готовит новые редакции Основ государственной политики в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны, сообщил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, документы разрабатываются по поручению Владимира Путина и направлены на защиту национальных интересов страны в регионе.

«В целях защиты национальных интересов нашей страны в Арктике готовятся новые редакции Основ госполитики и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности», — заявил Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.
Арктическая зона России играет ключевую роль в сфере энергетики, транспорта и обороны. Здесь сосредоточено около 25% мировых запасов углеводородов, а Северный морской путь становится стратегической транспортной артерией между Европой и Азией.

С 2022 года на фоне санкций и изменения климата Россия активизировала проекты по развитию арктических портов, инфраструктуры и судоходства, а также по укреплению военного присутствия в регионе. Обновлённая стратегия призвана адаптировать политику к новым геополитическим и экономическим реалиям.

