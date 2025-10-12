Осень, сопли, температура. Разбираемся, чем вы болеете и когда бежать к врачу Оглавление Простуда и грипп: в чём принципиальная разница? Начало болезни Сравниваем симптомы Список ситуаций, когда нужно вызвать врача Сигналы и для простуды, и для гриппа: Особые сигналы для гриппа: Домашняя аптечка на октябрь: собираем умно Итог: коротко о главном Октябрь — сезон чихания и температуры. Давайте разберёмся, как отличить простуду от гриппа, когда срочно нужен врач и что положить в домашнюю аптечку. 12 октября, 07:01 Простуда или грипп: как отличить и что положить в аптечку осенью. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets, Corona Borealis Studio, Pixel-Shot, © Freepik / rawpixel.com

В офисе, в транспорте и на улице люди чихают, кашляют, утирают носы. Классический октябрь. И ведь каждый раз одна и та же мысль: «Просто продуло» или «Это тот самый грипп, о котором все говорят?»

А отличить одно от другого — критически важно. От этого зависит, отлежишься ли ты два дня с чаем или получишь серьёзные осложнения.

Давай разберёмся, как не пропустить опасность и что должно быть под рукой в этот сезон простуд.

Простуда и грипп: в чём принципиальная разница?

Грипп бьёт сразу на поражение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sirtravelalot

Простуда (или ОРВИ) — это как мелкие хулиганы за забором. Они пошалят, побросают камни в стены (это будут наши сопли и чихание), но в целом крепость устоит. Вызывают простуду сотни разных вирусов. Они слабые, но назойливые.

Грипп — это уже полноценная армия с тараном и огненными стрелами. Вирус гриппа мощный, агрессивный и бьёт на поражение. Он не станет возиться у стен — он сразу штурмует ворота.

И вот как это выглядит на практике.

Начало болезни

Простуда подкрадывается медленно. Утром вроде бы нормально. К обеду запершило в горле. К вечеру заложило нос. Она как незваный гость, который стучится в дверь, давая тебе время подготовиться.

Грипп валит с ног мгновенно. Буквально за 2–3 часа. Ещё в 12:00 ты планировал, что приготовишь на ужин, а в 15:00 ты уже лежишь с температурой под 39 и у тебя ломит все кости. Кажется, будто по тебе проехался каток.

Это самый важный сигнал. Если тебя «выключило» за пару часов — это почти наверняка грипп.

Сравниваем симптомы

Простуда «накрывает» постепенно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / juliaap

1. Температура

Простуда: Температура если и есть, то невысокая. До 37,5–38 °C. Она может вообще отсутствовать.

Температура если и есть, то невысокая. До 37,5–38 °C. Она может вообще отсутствовать. Грипп: Резкий скачок до 38,5–40 °C. Высокая температура держится 3–4 дня. Сбить её тяжело.

2. Боль в горле и кашель

Простуда: Горло болит почти всегда. Кашель появляется сразу или на второй день. Обычно он сухой, но может стать влажным.

Горло болит почти всегда. Кашель появляется сразу или на второй день. Обычно он сухой, но может стать влажным. Грипп: Горло может болеть, но это не главный симптом. А вот кашель другой. Сухой, надсадный, болезненный. Часто появляется на 2–3-й день болезни и сильно изматывает.

3. Насморк и заложенность носа

Простуда: Нос — главный источник проблем. Течёт постоянно, приходится носить с собой платок. Заложенность сильная.

Нос — главный источник проблем. Течёт постоянно, приходится носить с собой платок. Заложенность сильная. Грипп: Насморк бывает не всегда. А если и есть, то не такой сильный. Чаще просто закладывает нос.

4. Ломота в теле и общее состояние

Простуда: Чувствуешь себя разбитым, но в целом можешь смотреть сериалы и даже немного работать из дома.

Чувствуешь себя разбитым, но в целом можешь смотреть сериалы и даже немного работать из дома. Грипп: А вот здесь начинается настоящая жесть. Сильнейшая ломота в мышцах и суставах. Озноб. Дикая слабость. Головная боль. Свет и звуки раздражают. О какой работе может идти речь? Только лежать и смотреть в потолок.

5. Ощущение после болезни

Простуда: Прошёл насморк, и ты уже почти как огурчик. Слабости практически нет.

Прошёл насморк, и ты уже почти как огурчик. Слабости практически нет. Грипп: Астенический синдром. Слабость жуткая ещё пару недель. Голова кружится, быстро устаёшь. Организм действительно пережил серьёзную атаку.

И вот что важно. Если ты понимаешь, что у тебя классическая простуда (ОРВИ), можно лечиться дома. Но есть моменты, когда медлить с врачом смертельно опасно.

Список ситуаций, когда нужно вызвать врача

Забудь фразу «само пройдёт». Вот список ситуаций, когда нужно не пить чай, а набирать номер врача или звонить в скорую.

Сигналы и для простуды, и для гриппа:

Если долго не удаётся сбить высокую температуру, нужно вызвать врача. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sirtravelalot

Температура выше 39 °C , которая не сбивается обычными парацетамолом или ибупрофеном в течение часа.

, которая не сбивается обычными парацетамолом или ибупрофеном в течение часа. Одышка, затруднённое дыхание, чувство, что не можешь вдохнуть полной грудью.

чувство, что не можешь вдохнуть полной грудью. Сильная боль в груди или в животе.

или в животе. Непрекращающаяся рвота или диарея (риск обезвоживания).

(риск обезвоживания). Спутанность сознания, дезориентация, обморок.

дезориентация, обморок. Сильная головная боль , которая не снимается таблетками (особенно если боль в затылке и трудно наклонить голову).

, которая не снимается таблетками (особенно если боль в затылке и трудно наклонить голову). Сыпь, которая не исчезает, если надавить на неё стеклом.

Особые сигналы для гриппа:

Кажется, что стало лучше, а потом резко вернулись высокая температура и сильный кашель. Это может быть признаком бактериальной пневмонии — частого и опасного осложнения гриппа.

Это может быть признаком бактериальной пневмонии — частого и опасного осложнения гриппа. Сильное обезвоживание (сухость во рту, нет мочи более 5–6 часов).

Даже если состояние в целом нормальное, к врачу обязательно нужно обратиться беременным, пожилым людям, маленьким детям и тем, у кого есть хронические болезни (диабет, астма, проблемы с сердцем). Для них банальная простуда может стать угрозой.

Домашняя аптечка на октябрь: собираем умно

А теперь перейдём к практической части. Что должно быть дома, чтобы встретить сезон во всеоружии? Не нужно скупать всю аптеку. Главное — системный подход.

1. Средства для снижения температуры и боли

Здесь два главных игрока. И они должны быть в разных упаковках.

Парацетамол. Безопаснее для желудка. Хорошо сбивает температуру. Проверь, чтобы он был в твоей аптечке.

Безопаснее для желудка. Хорошо сбивает температуру. Проверь, чтобы он был в твоей аптечке. Ибупрофен. Обладает ещё и противовоспалительным действием. Отлично помогает при той самой ломоте в теле.

Важное правило: Никогда не чередуй их хаотично! Если выбираешь парацетамол, следующий приём только через 6–8 часов. Ибупрофен — через 6–8. Если температура не сбивается, можно применить схему чередования (например, парацетамол, через 4 часа ибупрофен, ещё через 4 часа снова парацетамол). Но это экстренная мера, после которой всё равно звони врачу. И никогда не давай аспирин детям.

2. Средства от насморка

Солевые растворы («Аква марис», «Аквалор», физраствор). Это must-have. Промывай нос при первых же признаках простуды. Они увлажняют слизистую и вымывают вирусы.

Это must-have. Промывай нос при первых же признаках простуды. Они увлажняют слизистую и вымывают вирусы. Сосудосуживающие капли («Називин», «Отривин», «Ксимелин»). Используй только, если нос совсем не дышит. И строго не более 3–5 дней! Иначе получишь медикаментозный ринит — зависимость от капель.

3. Средства от боли в горле

Таблетки для рассасывания («Лизобакт», «Фарингосепт»). Они дезинфицируют и смягчают.

Они дезинфицируют и смягчают. Спреи («Тантум верде», «Гексорал»). Удобно обрабатывать горло.

Удобно обрабатывать горло. Самое простое и эффективное — полоскание. Раствор соли и соды (по чайной ложке на стакан тёплой воды) или раствор фурацилина.

4. Средства от кашля

Вот здесь нужно быть очень осторожным.

Не занимайся самолечением! Кашель бывает сухой и влажный. Средства от них — принципиально разные.

Кашель бывает сухой и влажный. Средства от них — принципиально разные. Что можно иметь дома? Мукалтин или сиропы на основе плюща/подорожника ( «Геделикс», «Проспан» ). Они относительно безопасны и помогают при влажном кашле.

или сиропы на основе плюща/подорожника ( ). Они относительно безопасны и помогают при влажном кашле. Средства, подавляющие кашлевой рефлекс («Синекод», «Коделак»), можно применять ТОЛЬКО по назначению врача при сухом, изматывающем кашле.

5. Противовирусные средства

Это тема спорная. Большинство раскрученных средств не имеют убедительной доказательной базы. Работают, по сути, только специфические препараты против гриппа (осельтамивир, занамивир). Но их продают строго по рецепту.

6. Прочее важное

Электронный термометр. Купи хороший, чтобы не сомневаться в его показаниях.

Купи хороший, чтобы не сомневаться в его показаниях. Пульсоксиметр. После ковида это перестало быть экзотикой. Маленький приборчик, который надевается на палец и показывает сатурацию (уровень кислорода в крови). Показатель ниже 95% — повод бить тревогу.

После ковида это перестало быть экзотикой. Маленький приборчик, который надевается на палец и показывает сатурацию (уровень кислорода в крови). Показатель ниже 95% — повод бить тревогу. Витамины: Витамин С (хоть и не предотвращает простуду, но может немного сократить её длительность), витамин D (его дефицит сильно бьёт по иммунитету).

Итог: коротко о главном

При простуде можно лечиться в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / juliaap

Резко заболел за несколько часов с температурой под 40 и ломотой — это грипп. Вызывай врача. Постепенно развиваются насморк и боль в горле — это простуда. Лечись дома, но следи за состоянием. Знай тревожные симптомы. Одышка, спутанность сознания, возврат температуры — это сигналы к немедленному действию. Аптечка — это не склад лекарств. Это продуманный набор: жаропонижающее, средства для носа и горла, термометр.

Авторы Екатерина Субботина