Как быстро высушить обувь после дождя, чтобы не испортить: инструкции для кожи, замши и мембраны

Промокшая обувь — не приговор. Если, конечно, не сушить её на батарее

Общее правило для мокрой обуви: что делать ДО сушки

Снимите и «разденьте» обувь.

Сотрите грязь и лишнюю воду

Заполните внутренность

Кожаная обувь: главный враг — жара

Что НЕ делать:

Правильный план «Антиливень» для кожи:

Замша и нубук: здесь нужны руки

Что НЕ делать:

Как вернуть к жизни замшевую обувь:

Мембранная обувь (Gore-Tex и другие аналоги): тут всё иначе

Что НЕ делать:

Инструкция по спасению технологий:

А если нужно очень срочно? Экспресс-метод с оговорками

Метод «Фен на холодном обдуве»

Итог: проще, чем кажется