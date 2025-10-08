С 1 ноября пенсионеры получат прибавку. Кому повысят доплаты Самая большая прибавка к страховым пенсиям пройдёт с 1 января 2026 года. В то же время часть выплат повысят уже с 1 ноября 2025 года. Это касается отдельных категорий пенсионеров, которые получат доплаты. Кто станет получать больше? 7 октября, 21:39 Пенсионеров ожидает индексация пенсий и повышение доплат. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Сейчас активно обсуждается вопрос повышения пенсий с 1 января 2026 года. Ранее предполагалось, что прибавка пройдёт в два этапа — с 1 февраля и 1 апреля. Теперь ожидается, что страховые пенсии повысят один раз — с 1 января. В Минтруде сообщили, что индексация страховых пенсий пройдёт разово с 1 января 2026 года. Прибавка составит 7,6%. В результате средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей — до 27,1 тысячи. Впрочем, эти цифры пока не окончательные. Повышение пенсий зависит от уровня инфляции. Если она по итогам 2025 года окажется выше ожидаемой, то прибавка к пенсии будет больше.

В Социальном фонде России отметили, что страховые пенсии бывают трёх видов. Первый и самый распространённый — по старости. Второй — по инвалидности и третий — по случаю потери кормильца. Также можно получить выплаты из средств пенсионных накоплений. Они назначаются и предоставляются в виде срочной или единовременной пенсионной выплаты, а также в виде накопительной пенсии.

— Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата. Её задача — компенсировать заработную плату застрахованных людей, другие выплаты и вознаграждения, которые они теряют с наступлением нетрудоспособности. К страховой пенсии делают фиксированную выплату в твёрдом размере. Она зависит от вида страховой пенсии и индексируется каждый год, — отметили в СФР.

Страховая пенсия по старости — это самый распространённый вид пенсии в России. Кроме того, многие пенсионеры имеют право на различные доплаты. Они назначаются за особые заслуги или тяжёлые условия работы и жизни. Какие-то доплаты делают за проживание в районах со сложными климатическими условиями, а какие-то — за работу на вредных или опасных производствах.

Например, предусмотрено дополнительное социальное обеспечение (доплата к пенсии) членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также работникам организаций угольной промышленности.

С 1 ноября им сделают перерасчёт размеров доплат к пенсиям. Эти доплаты устанавливаются при наличии требуемого специального стажа.

— У каждого пенсионера величина доплаты индивидуальна. Есть специальные формулы для расчёта этой выплаты. Право на неё имеют пенсионеры в соответствии с законом № 155-ФЗ при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек уходит на пенсию по состоянию здоровья, то требования к стажу уменьшаются до 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Кроме того, право на доплату к пенсии имеют люди, которые работали в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах. Необходимы стаж не менее 25 лет. Для работников ведущих профессий — горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин — требования к стажу меньше. Им для получения доплаты необходимо проработать 20 лет.

Перерасчёт доплат к пенсии проводится ежегодно каждые три месяца. Его делают с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Размер доплат зависит от суммы взносов, пеней и штрафов в СФР, поступивших в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд представителей этих профессий, к сумме средств, необходимых для финансирования доплат.

Также в ноябре получат прибавку к пенсии люди, у которых наступят события, дающие право на перерасчёт. В ряде случаев пенсии повышают автоматически. Например, если человек достигает возраста, дающего право на прибавку. В других ситуациях требуется писать заявление. Допустим, если у пенсионера на содержании появился иждивенец.

— Например, рассмотрим ситуацию, в которой у пенсионера, который получает страховую пенсию по старости или по инвалидности, в ноябре появится ребёнок или супруга оформит пенсию в этом месяце, и она будет ниже, чем у него. В таких ситуациях можно обратиться за повышением фиксированной выплаты. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Она выплачивается людям, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства, — добавила Оксана Красовская.

Надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца. При этом выплаты делают не более чем на трёх членов семьи.

Также прибавку к пенсии получат пенсионеры, которым исполнится 80 лет. Их ждёт повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 8907 рублей 70 копеек. Эта сумма увеличивается и на соответствующий районный коэффициент, если, например, пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такую же сумму получат и инвалиды, которым в ноябре будет установлена I группа инвалидности.

Авторы Нина Важдаева