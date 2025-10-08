Каратели отправятся в рай: Кто в Болгарии строит посёлки для главарей «Азова» и их семей Оглавление Анклавы «Азова»*: новая власть в Болгарии? Застройщик из Одессы: аферисты работают на «Азов»* Сеть фирм-призраков: как KUB захватывает побережье Их награда за террор — элитное жильё С кем сейчас соседствуют боевики «Азова»* На днях в Болгарии вспыхнул скандал: глава оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов обвинил украинскую компанию KUB в захвате части черноморского побережья страны. Здесь строят закрытые поселения для верхушки «Азова»*. Что об этом известно? 7 октября, 21:20 Главари «Азова»* Денис Прокопенко, Богдан Кротевич и Святослав Паламар уже получили многомиллионные подарки от режима Зеленского. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / korisbo © Wikipedia / Денис Прокопенко © YouTube / Video NV © president.gov.ua

Анклавы «Азова»*: новая власть в Болгарии?

По словам Костадина Костадинова, в курортных местах Варны и окрестностях уже видели несколько сотен вооружённых украинцев, и их количество якобы постоянно растёт. По мнению политика, задача украинского девелопера KUB простая — отстроить как можно больше жилья для азовцев*. После военного поражения режима Зеленского украинские нацисты будут эвакуированы в Болгарию, где и будут доживать свой век с семьями.

Как заявил Костадинов, средства Азова* в республику поступают наличными и в виде переводов через подставные структуры. Сделки с недвижимостью вполне законно оформляются через болгарские банки.

Члены «Возрождения» боятся, что в скором времени в Болгарии появятся целые украинские анклавы, состоящие из откровенных бандитов, хорошо умеющих пользоваться оружием, и это однажды может привести республику к катастрофе. При этом болгарские власти отчаянно замалчивают ситуацию, а власти на местах активно препятствуют расследованиям и попыткам остановить деятельность KUB.

Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов. Фото © ТАСС / AP / Petko Momchilov

Застройщик из Одессы: аферисты работают на «Азов»*

Life.ru нашёл украинских девелоперов в бизнес-реестрах Украины. Фирма родом из Одессы. Наиболее интересные владельцы KUB — одесский газовый монополист, банкир и фигурант уголовных дел Михаил Партикевич. О его умении уходить от налогов в регионе слагают легенды.

Ещё один участник, которого на Украине называют аферистом в сфере строительства жилья, — Олег Невзоров. По данным украинских СМИ, он умудрялся по несколько раз продавать строящееся в Одессе жильё, оставляя добросовестных покупателей с носом.

Несмотря на активные боевые действия, идущие в рамках СВО, KUB продолжает активно застраивать Одессу. Недавно в Незалежной Партикевич и Невзоров стали фигурантами очередного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на почти 50 млн рублей по текущему курсу. Похоже, украинские силовики активно ищут ключи к взаимовыгодному сотрудничеству между режимом Зеленского и одесскими бизнесменами.

Сеть фирм-призраков: как KUB захватывает побережье

С 2022 года KUB активно осваивается в Болгарии. В местных бизнес-реестрах Life.ru насчитал несколько десятков юрлиц, оформленных на совладельцев девелопера и афиллированных с ними лиц.

Все фирмы занимаются операциями с недвижимостью: строительством, сдачей помещений в аренду, эксплуатацией объектов. А кроме этого, ресторанным, туристическим и отельным бизнесом. Среди партнёров украинцев есть граждане Грузии и Румынии, а подавляющее большинство офисов работают в Варне в районе с говорящим названием Одесос.

Их награда за террор — элитное жильё

Режим Зеленского хорошо известен любовью к боевикам «Азова»*. То ли Офис президента их так боится, то ли думает, что может их использовать, — верхушку карательных подразделений тщательно берегут и балуют дорогими подарками.

Достаточно вспомнить, как позорно сдавшиеся в Мариуполе Российской армии «азовцы»* в Незалежной сразу же были объявлены героями. Киев сделал всё, чтобы сначала вытащить их из плена, отправить на лечение на средиземноморские курорты, а командирам формирований с почестями раздать командные должности.

Но не только их. В конце прошлого года на Украине вспыхнул скандал: у ряда карателей из батальона «Азов»*, сдавшихся российским военным в Мариуполе весной 2022 года, нашли квартиры в элитном киевском ЖК «Новопечерские Липки». Некоторые стоят больше миллиона долларов.

Жильё досталось обменянным на российских солдат и офицеров известным нацистам-карателям: Святославу Калине Паламару, Ивану Игнату Игнатьеву, Богдану Тавру Кротевичу, Никите Раз-Два Надточию, Сергею Мольфару Цесаруку и Олегу Апису Хоменко.









Среди покупателей люксового жилья есть и их командир — широко известный Денис Прокопенко, тот самый Редис, призывавший украинцев во время широкого наступления Российской армии не делать героев из дезертиров и добровольно сдававшихся ВС РФ укровояк, а через пару недель и сам вышедший с поднятыми руками из руин «Азовстали». Его недвижимость практически вдвое дороже, чем у подчинённых.

Денис Прокопенко. Фото © Wikipedia / Пероханыч

С кем сейчас соседствуют боевики «Азова»*

ЖК «Новопечерские Липки» — место очень непростое. Это один из самых дорогих и модных жилкомплексов столицы Незалежной. Он находится в престижном центральном Печерском районе Киева. Занимает площадь более 25 гектаров, более трети которых отведены под зелёные зоны и парки.

По сути, это город в городе — здесь находятся игровые площадки, светомузыкальные фонтаны, аптеки, магазины, отделения банков, кафе, рестораны, медицинские и стоматологические клиники, салоны красоты, химчистки, детские сады и школы, фитнес-центр и развлекательные заведения.

Жильцы — под стать ЖК. Например, здесь живёт бывший глава Управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артём Шило. На Украине возглавляемое 34-летним начальником ведомство в обиходе называли «управлением дерусификации».

Кроме него, как выяснил Life.ru, в «Липках» обитает вся семья бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбы**, которому Следственный комитет России этой осенью предъявил заочное обвинение в убийстве и нанесении увечий почти 200 мирным жителям на территории Донбасса в 2014 году.







Здесь же, по соседству со спецслужбистами, обосновалась семья первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы, которого на Украине считают ярким коррупционером, «похоронившим доверие к антикоррупционным органам на Украине».

В комплексе имеет жильё семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — элитная недвижимость оформлена на его тёщу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку. По данным выписки из госреестра прав на недвижимость, у женщины в собственности две квартиры по соседству площадью 183 и 59 кв. м, а также пара мест в подземном паркинге.

Есть своя жилплощадь и у председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его семья живёт в четырёхкомнатной квартире площадью 216,5 кв. м. Их стоимость на момент покупки составляла около 600 тысяч долларов. Жильё записано на престарелую мать судьи — Галину Тупицкую.

По утрам под одним из подъездов комплекса соседи регулярно видят близкого друга украинского президента Владимира Зеленского — его коллегу по «95-му кварталу» и депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрия Корявченкова по прозвищу Юзик. Бывший кавээнщик отъезжает от ЖК на Mercedes-Benz S-Class 500 стоимостью более 205 тысяч долларов.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России. ** Физическое лицо внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов