«Ты номер сделал?»: Кто возглавит новый «Аншлаг», если Дубовицкая окончательно отойдёт от дел

Передача «Аншлаг» не выходит уже три года. Но, по слухам, юмористы готовятся к возвращению и якобы уже арендовали площадку. Кто может возглавить проект и есть ли на это силы у Регины Дубовицкой, читайте в материале Life.ru.

9 октября, 21:35

Кому Дубовицкая передаст «Аншлаг»?

Почему пропал «Аншлаг» и будут ли новые выпуски

Передача «Аншлаг» пропала из-за серьёзных изменений в сетке федеральных каналов после начала спецоперации. Её сотрудники продолжили получать зарплату. Регина Дубовицкая комментировала ситуацию бойко: «Мы не расслабляемся» и «Ждите новый сезон». Однако возвращения не случилось. Впрочем, как и официального закрытия.

А с февраля в Сети гуляют пересуды о расстройстве здоровья 81-летней Регины Игоревны.

Регина Дубовицкая в окружении Геннадия Ветрова, Елены Воробей, Сергея Дроботенко и предполагаемой дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.drobotenko

Недавно её навестили бывшие аншлаговцы Геннадий Ветров, Елена Воробей и Сергей Дроботенко. Последний выложил групповое фото, которое должно было доказать, что у Дубовицкой всё хорошо и она в рабочем настроении.

— Навестили давеча любимую Регину Игоревну. Всё хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щёчки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: «А ты номер новый сделал?» — отчитался Дроботенко, намекая на новые выпуски «Аншлага».

Буквально на днях прошёл слух, что бывшие аншлаговцы сняли теплоход. Вероятно, дождь и снег будут фишкой съёмок.

Закулисье «Аншлага»: кто получал миллионы

Аркадий Арканов шутил, что «Аншлаг» — это фабрика Региновых изделий. Здесь есть скрытый смысл. Регина Дубовицкая не просто мать-основательница и бессменная руководительница передачи. Из её гнезда известные юмористы вылетали стаями. Причём многие птенцы потом вспоминали экс-начальницу недобрым словом. По их мнению, Дубовицкая «беззастенчиво использовала», «не выплачивала гонорары», «нарушала авторские права» и «ставила в эфир номера ушедших артистов». Дело в жёстких правилах проекта. Если верить злым языкам, подход Дубовицкой подразумевал, что артистам дают сцену и пиар, а заработать они смогут и частными концертами.

Регина Игоревна придумала «Аншлаг», работая на «Всесоюзном радио». Первый выпуск передачи вышел в 1987 году. После перестройки, в девяностых, права на «Аншлаг» вдруг оказались не у госканала, а у культурного благотворительного фонда «Артэс».

— Мне очень повезло с продюсером, — обмолвилась как-то Дубовицкая, имея в виду Александра Достмана, учредителя и президента КБФ «Артэс».

На рубеже 80–90-х Достман работал с «тяжеловесом» советской эстрады Иосифом Кобзоном и экстравагантным израильским предпринимателем Шабтаем Калмановичем. Даже для той России ведение концертных дел через фонд было редкостью. По данным Forbes, на момент 2005 года многое в «Артэсе» делалось на доверии, без подписи бумаг и ведения документации.

Забавно, что Александр Достман словно всегда стеснялся «Аншлага», подчёркивая, что это лишь малая часть доходов его фонда. Тем не менее, согласно базе «Спарк», бренд «Аншлаг» до сих пор принадлежит «Артэсу» и будет принадлежать ещё как минимум до 2029 года с возможностью продления. Другие товарные знаки фонда — «Ассоциация высокой моды» и «Национальная премия в области моды и дизайна». Выручка «Артэса» за прошлый год — 161 млн рублей, чистая прибыль — почти 12 млн. Среди соучредителей фонда и партнёров Достмана — кутюрье Валентин Юдашкин.

Добавим, что и Регина Дубовицкая, и даже её дочь, помогает маме ассистенткой, числились сотрудниками «Артэса».

Трон «Аншлага» свободен? Кто его займёт

Если Регина Дубовицкая не сможет вести дела в силу возраста и здоровья, то новому «Аншлагу» понадобится новый руководитель. Претендентов на самом деле не так много. 69-летний Ефим Шифрин судился с «Артэсом» и теперь «любого, кто вспоминает об «Аншлаге» посылает матом». У 80-летнего Евгения Петросяна свои сольные концерты, молодая супруга и малолетние дети. У 77-летнего Владимира Винокура проблемы со здоровьем. 78-летняя Клара Новикова попала в скандал, выступая на фоне украинского флага и размовляя мову. Могла бы подойти 58-летняя Елена Воробей, но она нашла свой хайп, набирая кучу просмотров на совместном контенте с Прохором Шаляпиным.

Елена Воробей с Прохором Шаляпиным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorobei_elena

Остаётся Сергей Дроботенко, который, судя по соцсетям, навещает Дубовицкую чаще всех, и даже его мать близко дружит с телеведущей. Также Дроботенко поддерживает связи с Александром Достманом. Ни один другой аншлаговец таких активностей не проявляет.

Если верить личному сайту Дроботенко, то время на «Аншлаг» у него есть. Он сейчас выступает нерегулярно: февраль — простой, всю весну — гастроли по Ураю, Омутнинску и Кизелу, летом снова простой, на ноябрь запланированы гастроли в Асбесте, Электростали и Красноуральске.

Слева Регина Дубовицкая с матерью Сергея Дроботенко сейчас. Справа они же много лет назад. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.drobotenko

