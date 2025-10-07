Валдайский форум
7 октября, 15:11

Не менее 10 человек пострадали при обрушении здания в центре Мадрида

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EfectoDron

В центре Мадрида частично обрушилось здание, в результате чего пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщает издание ABC.

По данным СМИ, под завалами могут находиться ещё четверо человек — их поиски продолжаются. В момент обрушения в шестиэтажном здании 1965 года постройки шли ремонтные работы: помещение перестраивали под отель.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция. Район оцеплен. Как уточняет La Vanguardia, соседний дом эвакуировали из-за риска повреждений. Причины происшествия пока не установлены.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

