Что творится в «Клюквенном щербете»? Инсайды об измене, болезни ребёнка и новой пассии Асиля

Life.ru рассказывает, что говорят турецкие инсайдеры и как реагируют фанаты на новые повороты в сюжете популярного сериала «Клюквенный щербет».

В эфир турецкого и российского телевидения вышли уже четыре серии нового сезона «Клюквенного щербета». Пока фанаты привыкают к новым героям и неожиданным поворотам, в Сети появляются уже новые инсайды о дальнейшей судьбе персонажей.

Измена как месть: последняя капля для Доа

Доа все первые серии устраивала истерики и была намерена развестись с Фатихом. Поклонники уверены, что они могут расстаться. Только вот сценаристы проекта, по сообщениям турецких СМИ, обещают, что главная героиня после громких событий передумает разрушать свою семью.

Однако до этого всего Доа решится на измену мужу. Многие уверены, что такой плохой поступок будет оправдан. Ведь она была унижена после ужина в компании с экс-любовницей её супруга Айлин, которую назло Фатиху позвал Асиль. И это станет последней каплей для неё.

Испытание для пары: болезнь ребёнка и тюрьма

В предыдущих сериях Омер случайно стал участником смертельного ДТП. Он сильно переживает из-за того, что может попасть в тюрьму.

Параллельно с этим Кывылджим и Омер столкнутся с новым испытанием — их ребёнок тяжело заболеет. Впервые потеряв контроль над ситуацией, Кывылджим, известная своим сильным характером, окажется на грани отчаяния. Эта сюжетная линия станет одним из наиболее трогательных моментов в сериале.

Однако, согласно источникам, финал этой линии обещает быть счастливым: против Омера не возбудят уголовное дело за наезд на пешехода благодаря неожиданному повороту в ходе следствия, а ребёнок поправится.

Секреты Фираза раскрыты: чем ответит любовница?

Наконец-то Фиразу удастся наладить отношения с Нурсемой. Более того, она в ближайшее время забеременеет. Только вот счастье быстро развеется: на семейной встрече в доме Уналов вскроются скрытые секреты. Идёт намёк на то, что все узнают о любовнице Фираза. Девушка к тому же не промах, она будет мстить за то, что её бросили.

При этом сценаристы намерены показать, как Нурсема превращается в зрелую и мудрую женщину, обретая внутреннюю гармонию.

Тройной союз против Асиля: Мустафа, Лео и Бирсен

Вокруг всего этого продолжается шантаж Ишил, которая убила первую жену своего мужа. За всем этим, как мы узнали из четвёртой серии, стоит Асиль. Среди поклонников распространилось мнение, что союз составят Мустафа, Лео и новенькая служанка семьи Уналов Бирсен.

Также ходят предположения, что следующей пассией Асиля станет не Айлин, а младшая дочь Кывылджим — Чимен. Девушка не снималась в третьем сезоне, но вернётся в пятой серии. По мнению фанатов, такой сценарий вполне реален. Уже в ближайших сериях мы узнаем, какие из этих инсайдов окажутся реальными.

