Выросла скорость интернета в загородной резиденции русских царей Гулять в усадьбе «Измайлово», расположенной на древнейшем искусственно созданном острове Москвы, стало комфортнее. Теперь здесь доступен мобильный интернет со средней скоростью в 60 Мбит/с. 8 октября, 14:14 В Измайлове выросла скорость мобильного интернета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Новое телеком-оборудование МегаФона поддерживает технологию MIMO 2×2. Она увеличивает пропускную способность сети и обеспечивает стабильный сигнал даже при высокой нагрузке. Благодаря этому пользователи смогут быстро загружать фото и видео, а также делиться впечатлениями в соцсетях через прямые эфиры.

Усадьба остаётся одной из популярных локаций в Москве. Чаще всего Измайлово, история которого начинается ещё со времен Ивана Грозного, посещают туристы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Мужчин среди гостей усадьбы больше. На них приходится 64% мобильного трафика. В целом в числе посетителей чаще всего можно встретить пользователей в возрасте 36–45 лет (39%) и 46–65 лет (31%). Молодёжь 18–25 лет и жители старше 65 лет составляют в сумме 10% аудитории.

Авторы Валерия Мишина