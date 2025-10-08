Россия официально разорвала ядерное соглашение с США по плутонию

Госдума на пленарном заседании денонсировала соглашение между Россией и США об утилизации оружейного плутония, утратившего военное значение.

Законопроект о расторжении договора внесло правительство РФ. Документ был подписан в 2000 году и ратифицирован в 2011-м. Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон по 34 тонны оружейного плутония, признанного избыточным для оборонных целей.

Одновременно депутаты проголосовали за прекращение действия всех сопутствующих протоколов, регулирующих вопросы финансирования, гражданской ответственности за ущерб и порядок утилизации плутония через его облучение в ядерных реакторах.

Что известно о соглашении по плутонию

Соглашение между Россией и США об утилизации оружейного плутония было подписано в 2000 году в рамках договоренностей о ядерном разоружении. Стороны обязались переработать по 34 тонны плутония, выведенного из военного оборота, чтобы он не мог быть вновь использован для создания ядерного оружия.

Российская сторона планировала проводить утилизацию методом превращения плутония в смешанное уран-плутониевое топливо (МОКС-топливо) с последующим облучением в ядерных реакторах. В США также собирались использовать этот метод, однако позже отказались от него, что Москва сочла нарушением достигнутых договоренностей.