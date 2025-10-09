Подводная лодка в степях Украины. Куда на самом деле уплывут «Томагавки» Трампа Публицист и аналитик Александр Роджерс — об истерике вокруг ракет Трампа, реальной математике «Томагавков» для Украины и о том, почему попытка втянуть США в войну провалится. 8 октября, 21:23 Почему «Томагавки» Трампа так и не долетят до Украины. Обложка © «Шедеврум»

В моей семье всегда считалось, что учить иностранные языки полезно — нужно же как-то допрашивать пленных. Поэтому изначально я учил немецкий. И уже потом понял, что скорее «условный противник» у нас будет другой, и стал самостоятельно учить английский.

И в этом моё преимущество — я не полагаюсь на машинный перевод или пересказ «Рабинович напел Карузо», а всегда смотрю первоисточники.

Поэтому на фоне массовой истерики «А-а-а! Трамп решил передать Украине «Томагавки»! Мы все умрём!» хочу ответственно заявить — он такого не говорил.

Во-первых, Донни традиционно старается говорить максимально размыто, чтобы его сложно было притянуть к ответственности. В его речи много «возможно», «может быть», «я об этом думаю» и прочих фраз, призванных напустить тумана.

Во-вторых, все мы знаем цену «решениям» Донни. Там всегда восемь пятниц на неделе, и на заявленное вчера сегодня может быть сказано «я передумал». День превращается в неделю, неделя в три месяца, пятьдесят дней сокращаются до десяти, а по окончании делается вид, что ничего не было. И «за несколько дней порешаем» плавно трансформируется в «хотелось бы до конца года, но это не точно». Поэтому людей, которые всерьёз воспринимают заявления Трампа, нужно отдавать на психиатрическую экспертизу.

И всё это может быть серьёзно скорректировано после 10 октября (дня определения нобелевских лауреатов).

В данном же случае Трамп на вопрос журналиста ответил буквально: «Я принял решение. Сначала я хочу понять, как они будут их использовать». То есть фразы «Я принял решение передать «Томагавки» Украине» банально не было.

А дальше ловкость рук и гибкость позвоночника штатных западных пропагандистов, довирающих до нужного их хозяевам результата. После чего последует «Ты же обещал!».

Но даже если Донни и дожмут (а оно то ещё бесхребетное), то дальше эта ситуация столкнётся с суровой реальностью, в которой на все ВС США ровно 2 (прописью: две) пусковые установки «Тифон» (не путать с «Тайфун»!), способные пускать «Томагавки» с суши. Не дивизиона, не батареи — штуки. И в каждую одновременно заряжается 1 (прописью: один) «Томагавк». То есть даже если США отдадут все свои установки, то суммарная потужность залпа будет потужно два «Томагавка». Мечта зенитчика.

Альтернатива — передать Украине подводную лодку класса «Огайо», способную нести «Томагавки» морского базирования. И пусть одвичные бурлаки тащат её волоком по степи. Должно же когда-то сбыться древнее пророчество про подводную лодку в степях Украины!

Ладно, теперь серьёзно. Уже сегодня можно расписать вероятные последствия передачи режиму Зеленского этих самых «Томагавков». Традиционно один сломают, второй потеряют (зачёркнуто, но плохо). Одиночные пуски «Томагавков» будут легко перехватываться нашей ПВО, для которой это штатная цель (и на них наши зенитчики уже натренировались в Сирии) и способ закрыть ипотеку.

После чего очередная вундервафля (оружие последней надежды) будет отправлена на свалку, где уже валяется длинный список таких же предыдущих — от «Байрактаров» и «Джавелинов» до «Абрамсов» и F-16. США понесут очередные репутационные потери (им не привыкать), Уиткофф уйдёт в отставку, а на Донни поставят ещё одну печать «Трепло» (ему не привыкать). Причём Трамп больше не сможет отбрехиваться, что «это война Байдена».

Так что единственное реальное последствие — это НАТО сможет втянуть Трампа в продолжение себя. Что и является настоящей целью всей этой возни — «держать США вовлечёнными». И это можно будет считать провалом политики Трампа.

А на ходе СВО это никак не скажется. Как и на судьбе недорейха.

P.S. Тем временем Госдума денонсировала межправительственное соглашение с США по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры. А вот это реально больно потому, что своих хранилищ у США просто нет.

